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中台灣元宵燈會女媧主燈 全台首座移動式擬人化主燈

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影

中台灣元宵燈會今年邁入第25個年頭，以「蛇現幸福」為題，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場，是全台最大單一場域的地方型燈會，中市觀旅局宣布，包括全台首座仿身移動式展演主燈、九大亮點主題燈區、甜蜜繽紛的「甜甜蛇」小提燈、文創特色市集「蛇も市」，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，帶給民眾沉浸式賞燈體驗。

副市長鄭照新表示，台中市政府持續追求主燈設計突破， 2025中台灣元宵燈會不同於以往傳統生肖主燈設計，以創世神話女神「女媧」為發想，傳說中為人首蛇身、以五色石補天的大地之母，精細機械動態及滑輪結構，打造的擬人化主燈，為「全台首座移動式主燈」，蛇身匍匐爬行在中央公園，進入女媧造物的奇幻空間，打造全新視覺快感，祝福大家蛇年心想事成。

鄭照新並說，中台灣元宵燈會即日起至2月8日，邀請民眾上傳任一年與中台灣元宵燈會主燈合照至「大玩台中」臉書粉絲專頁，民眾現在即可翻出歷年和親朋好友在主燈前的合影照片，回憶歡樂時光之餘，分享更有機會抽中德威航空（台中-仁川）來回機票及台中知名飯店豪華住宿券，另於2月8日開燈後，也持續有驚喜活動等待親臨燈會現場的民眾。

觀旅局指出，繽紛可愛的「甜甜蛇」小提燈也是本次燈會一大亮點，將蛇身設計為粉紅色霜淇淋造型，裝飾五顏六色的可愛配料，以字母軟糖拼出臺中的英文，而甜筒造型的提把則增添趣味性和實用性，便於攜帶，彷彿手裡握著一支美味甜筒，同時也可手提。燈光點亮時，霜淇淋蛇如同融化在夜晚的甜蜜驚喜，喚起童心與幸福感。燈會期間每日下午3時30分開放排隊，4時開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。更多旅遊資訊歡迎上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw）查詢。

中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／攝影
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／翻攝
中台灣元宵燈會今年以「蛇現幸福」為主題燈，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場。記者黑中亮／翻攝

元宵 燈會 蛇年

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