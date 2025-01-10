「埔里清寶鹹油條」美食評鑑奪冠 神秘老人指導美味獲傳承

南投縣長許淑華熱愛南投美食，決心讓更多遊客也能品嘗南投銅板美食，舉辦「南投100碗」美食評鑑。「埔里清寶鹹油條」拿下5碗奪冠，老闆劉清寶說，鹹油條是埔里傳統美食，加上蔥蛋、茭白筍等在地食材，過去多半在地人才知道，透過100碗知名度進一步打開，讓更多遊客品嘗埔里美食好味道。

南投縣政府舉辦「南投100碗」，由飲食作家盧怡安、型男主廚陳鴻、演員李千娜、雷嘉汭、台語嘻哈音樂團體草屯囝仔、體育主播卓君澤、有趣市集創辦人謝維智、Youtuber「視網膜」、美食影音創作者「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」、美食部落客「Nash，神之領域」等10名評審，擔任秘密客，評選心目中的南投美食。

名單出爐，全縣共有78家入選，包括小吃、原民料理、異國佳餚、冰飲點心，展露南投美食的豐富與多樣性，縣府新聞及行政處處長蔡明志也到店家頒發認證獎狀鼓勵。

「埔里清寶鹹油條」憑藉著招牌鹹油條，拿下5碗的最佳成績。老闆劉清寶強調，鹹油條60幾年前就是埔里美食，但一度中斷。30年前他想重現這道美食，但是找不到竅門，生意不佳。沒想到當年創作鹹油條的老人，竟到他的店內，花兩天時間指點他鹹油條製作的竅門後，終於重現古早味，但老人從此不再出現，讓他感念在心。

他一直想讓更多人知道鹹油條的好味道，目前由女兒劉子靜接手，陸續研發新口味，可加入蔥蛋、肉排、熱狗、埔里在地的茭白筍等配料，有「埔里潛艇堡」美名，假日消費者暴增一倍多到一千人，過半是外縣市遊客，他想讓鹹油條走出埔里的願望終於實現。

南投市「橋頭邊肉圓」、「包葉扣仔嗲」與埔里「蘇媽媽湯圓」，各獲得3碗。蘇媽媽蔡碧淳說，湯圓「說簡單也不簡單」，要好吃就要照傳統製作，從選米到製作都不能偷工減料或搶快，為了讓年輕一輩能吃到最真最實在的好味道，她會更嚴謹，將這道美食傳下去。

「橋頭邊肉圓」創業51年，老阿嬤廖香菓年輕時推攤車賣肉圓，到現在孫子輩接手，一向秉持新鮮食材，注重品質，才能打出口碑。中興新村南營路上的「包葉扣仔嗲」，一大早很多阿公阿嬤主動幫忙洗菜備料，也成為社區長輩們聊天聚會的中心。