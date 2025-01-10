快訊

內政部發紅包了！這群人1月17日記得刷本子

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

聽新聞
0:00 / 0:00

「埔里清寶鹹油條」美食評鑑奪冠 神秘老人指導美味獲傳承

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
埔里清寶鹹油條拿下5碗奪冠，老闆劉清寶（右）感謝南投100碗美食評鑑，將傳統美食發揚光大。記者江良誠／攝影
埔里清寶鹹油條拿下5碗奪冠，老闆劉清寶（右）感謝南投100碗美食評鑑，將傳統美食發揚光大。記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華熱愛南投美食，決心讓更多遊客也能品嘗南投銅板美食，舉辦「南投100碗」美食評鑑。「埔里清寶鹹油條」拿下5碗奪冠，老闆劉清寶說，鹹油條是埔里傳統美食，加上蔥蛋、茭白筍等在地食材，過去多半在地人才知道，透過100碗知名度進一步打開，讓更多遊客品嘗埔里美食好味道。

南投縣政府舉辦「南投100碗」，由飲食作家盧怡安、型男主廚陳鴻、演員李千娜、雷嘉汭、台語嘻哈音樂團體草屯囝仔、體育主播卓君澤、有趣市集創辦人謝維智、Youtuber「視網膜」、美食影音創作者「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」、美食部落客「Nash，神之領域」等10名評審，擔任秘密客，評選心目中的南投美食。

名單出爐，全縣共有78家入選，包括小吃、原民料理、異國佳餚、冰飲點心，展露南投美食的豐富與多樣性，縣府新聞及行政處處長蔡明志也到店家頒發認證獎狀鼓勵。

「埔里清寶鹹油條」憑藉著招牌鹹油條，拿下5碗的最佳成績。老闆劉清寶強調，鹹油條60幾年前就是埔里美食，但一度中斷。30年前他想重現這道美食，但是找不到竅門，生意不佳。沒想到當年創作鹹油條的老人，竟到他的店內，花兩天時間指點他鹹油條製作的竅門後，終於重現古早味，但老人從此不再出現，讓他感念在心。

他一直想讓更多人知道鹹油條的好味道，目前由女兒劉子靜接手，陸續研發新口味，可加入蔥蛋、肉排、熱狗、埔里在地的茭白筍等配料，有「埔里潛艇堡」美名，假日消費者暴增一倍多到一千人，過半是外縣市遊客，他想讓鹹油條走出埔里的願望終於實現。

南投市「橋頭邊肉圓」、「包葉扣仔嗲」與埔里「蘇媽媽湯圓」，各獲得3碗。蘇媽媽蔡碧淳說，湯圓「說簡單也不簡單」，要好吃就要照傳統製作，從選米到製作都不能偷工減料或搶快，為了讓年輕一輩能吃到最真最實在的好味道，她會更嚴謹，將這道美食傳下去。

「橋頭邊肉圓」創業51年，老阿嬤廖香菓年輕時推攤車賣肉圓，到現在孫子輩接手，一向秉持新鮮食材，注重品質，才能打出口碑。中興新村南營路上的「包葉扣仔嗲」，一大早很多阿公阿嬤主動幫忙洗菜備料，也成為社區長輩們聊天聚會的中心。

蔡明志說，這78家美食由衛生局稽查通過，衛生美味品質保證，美食背後更能看到業者對傳統的堅持或勇於創新，更有濃濃的人情味，得獎名單，可以上網搜索，https://topic.udn.com/newstopic/nantou_100bowlsaward，按圖索驥，品嘗道地美食小吃。

劉清寶父女兩代用心，埔里鹹油條獲得南投100碗美食評鑑冠軍，新聞暨行政處長頒發獎狀及評鑑貼紙。記者江良誠／攝影
劉清寶父女兩代用心，埔里鹹油條獲得南投100碗美食評鑑冠軍，新聞暨行政處長頒發獎狀及評鑑貼紙。記者江良誠／攝影
蘇媽媽將每一道程序做到最好，堅持不能偷工減料、或省時搶快，才能讓消費者吃出湯圓的美味。記者江良誠／攝影
蘇媽媽將每一道程序做到最好，堅持不能偷工減料、或省時搶快，才能讓消費者吃出湯圓的美味。記者江良誠／攝影
埔里清寶鹹油條拿下5碗奪冠，傳統的鹹油條搭配茭白筍、蔥蛋、熱狗、肉排，口味豐富有「埔里潛艇堡」美名。記者江良誠／攝影
埔里清寶鹹油條拿下5碗奪冠，傳統的鹹油條搭配茭白筍、蔥蛋、熱狗、肉排，口味豐富有「埔里潛艇堡」美名。記者江良誠／攝影
南投縣新聞行政處長蔡明志是台北人，對蘇媽媽湯圓讚不絕口。記者江良誠／攝影
南投縣新聞行政處長蔡明志是台北人，對蘇媽媽湯圓讚不絕口。記者江良誠／攝影

埔里 美食

延伸閱讀

全世界最受歡迎的美食之一 美主廚不建議上義大利餐廳點7料理

沒開門就在排！ 西門町4.9星「火鍋吃到飽扛霸子」 破百種美食、海鮮好料天花板 「1月壽星優惠」送大龍蝦、松葉蟹腳

陳時中南投喊拚大罷免 許淑華妙答格局高下立判

拚美食觀光 台灣美食展參展商招募中

相關新聞

中台灣元宵燈會女媧主燈 全台首座移動式擬人化主燈

中台灣元宵燈會今年邁入第25個年頭，以「蛇現幸福」為題，將自2月8日起至2月23日在台中市中央公園盛大登場，是全台最大單...

「埔里清寶鹹油條」美食評鑑奪冠 神秘老人指導美味獲傳承

南投縣長許淑華熱愛南投美食，決心讓更多遊客也能品嘗南投銅板美食，舉辦「南投100碗」美食評鑑。「埔里清寶鹹油條」拿下5碗...

南投草屯鎮長補選 簡賜勝邀蔡銘軒一起辭縣議員

國民黨草屯鎮長補選候選人簡賜勝今天邀對手民進黨蔡銘軒一起請辭縣議員，展現參選意願；蔡銘軒未回應是否辭職並表示，民意代表是...

台中新地標「飛碟」！科技體驗「太陽的光與聲」引熱議

台中忠泰「老佛爺廣場」昨開箱，其中，矗立於台灣大道街角的大型裝置藝術「流明」，以「台中美麗星空」發想的飛碟造型，置身其中...

南投草屯鎮長補選 藍綠互咬違建

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部昨質疑國民黨候選人簡賜勝在九九峰旁坐擁大違建，並批簡當眾持文宣質問民進黨候選人蔡銘軒；...

拒蓋彰化芳苑火葬場 民眾蛋洗說明會

彰化縣政府選定芳苑鄉第一公墓縣有地興建火葬場，昨天在對面的萬善祠辦說明會，二林鎮自救會串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。