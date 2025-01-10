每年逾10萬人！台中萬和宮點燈、安太歲爆人潮時間曝光

台中萬和宮每年吸引逾10萬人點光明燈、安太歲等，信眾不但為家人求平安，也有替車子、寵物安太歲，高人氣現排隊人潮；董事長蕭清杰說，今年在本月14日上午8時起，為使作業更流暢，請攜帶通知單，也可報電話號碼。

蕭清杰說明，萬和宮植福斗、點光明燈、文昌燈以及安奉太歲，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必搶先排隊卡位。萬和宮點燈及安太歲費用多年未調漲，其中安太歲維持每人100元。據統計，萬和宮每年受理幾十萬人次，因台中為移入城市，人數年年增長。

蕭清杰指出，針對過去點燈、安太歲信眾，已發出逾6萬封通知單，現場安排12部電腦連線，感謝30名學生犧牲寒假及春節年假，協助信眾登錄資料，受理時間為上午8時到中午、下午1時到5時，春節期間中午不休息。

廟方建議，已點過燈的信眾請攜帶萬和宮通知單，以利掃瞄條碼，快速搜尋信眾資料，也可報點燈登記的電話號碼，縮短作業時間，避免久候。

廖姓女子分享，愛貓曾墜地骨折送醫，帶到萬和宮安太歲後，貓咪平安無事，從此每年都替愛貓安太歲、植斗，也點光明燈；林先生分享，他因開車時遇車禍住院，對開車有陰影，直到家人幫車子安太歲，安心不少，才敢開車上路，從此每年都幫愛車安太歲。

萬和宮開春祈福活動，1月18日上午謝斗法會、1月25日送春聯活動、1月28日（除夕夜）晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭董事長將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜。

萬和宮大年初一至初三，在廣場舉辦「祈福迎春，踜轎腳、求平安、賺大錢」活動，2月15日植斗法會；2月12日慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間8時在廣場配合台中市文化局規畫「台中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩。