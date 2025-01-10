快訊

遭小學生比「中指」家長毫無作為！外籍師痛心：在台教書30年從沒遇過

台中新地標「飛碟」！科技體驗「太陽的光與聲」引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影

台中忠泰「老佛爺廣場」昨開箱，其中，矗立於台灣大道街角的大型裝置藝術「流明」，以「台中美麗星空」發想的飛碟造型，置身其中，可透過美國太空總署即時接收太陽訊號轉譯，體驗「太陽的光與聲響」，引起熱議。

由忠泰集團攜手時尚大師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）打造的「老佛爺廣場」位於台中科博館、草悟道起點，坐落在忠泰台中豪宅首發案「忠泰老佛爺」一樓，甫進入社區「繁花大廳」，挑高開闊的空間，高級訂製服的工藝精神融入建築語彙，展現法式浪漫空間。

「老佛爺廣場」商場空間，集結東京精品咖啡品牌ONIBUS COFFEE、歐陸餐酒食材「Slice幸福切片」、特色書店TSUTAYA BOOKSTORE、德國百年鋼琴品牌貝希斯坦（C.Bechstein）音樂中心，以及忠泰旗下「明日家居」、「北歐櫥窗」全新門市等。

忠泰集團副董事長李彥良說，忠泰集團將在台中成立中部辦公室，並積極整合台中多塊土地，展現深耕中部的決心。

最引人注目的是座落於台灣大道、館前路的大型裝置藝術「流明」（Lumen），由英國地景裝置藝術家 Wolfgang Buttress來台駐地觀察、激發靈感創作，直徑10公尺圓盤，以台中天際的星空為模板，利用數千個三角形拼湊、轉譯出台中美麗夜空。

最特殊的地方，「流明」在美國太空總署（NASA）支援下，還能即時接收太陽訊號，轉化為雕塑表面的照明陣列，以及轉譯為聲響，置身於藝術品中，可以看到照明陣列、聽到陣陣低鳴的「太陽聲響」，時刻感受台中與太陽的相互關連。

台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」，置身其中還能體驗太陽的光與聲響。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」，置身其中還能體驗太陽的光與聲響。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影
台中忠泰「老佛爺廣場」大型裝置藝術「流明」飛碟外型，置身其中還能體驗太陽的光與聲響，引起熱議。記者趙容萱／攝影

太空 美國 裝置藝術

延伸閱讀

「銀球變黑球」 高捷通風井外觀屢引發討論

鹽水街頭變身戶外美術館！「漫月美行動」18件裝置藝術看不完，還有月之美術館「巨大兔娃」等你來

影／台灣大道轎車突左轉 直行機車撞上噴飛幸輕傷

台南水道博物館裝置藝術 耶誕老人鑽百年煙囪基座

相關新聞

拒蓋彰化芳苑火葬場 民眾蛋洗說明會

彰化縣政府選定芳苑鄉第一公墓縣有地興建火葬場，昨天在對面的萬善祠辦說明會，二林鎮自救會串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」...

台中新地標「飛碟」！科技體驗「太陽的光與聲」引熱議

台中忠泰「老佛爺廣場」昨開箱，其中，矗立於台灣大道街角的大型裝置藝術「流明」，以「台中美麗星空」發想的飛碟造型，置身其中...

南投草屯鎮長補選 藍綠互咬違建

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部昨質疑國民黨候選人簡賜勝在九九峰旁坐擁大違建，並批簡當眾持文宣質問民進黨候選人蔡銘軒；...

彰化這對姊妹用自家蜂蜜產品自創品牌 打造特色咖啡廳

彰化青年李于廷及李宥霖姐妹，獲彰化縣政府30萬元青創補助，在彰化市八卦山彎角聚落打造「Honey Mama 蜂蜜媽媽」門...

台中天津路年貨大街17日開跑 購衣「打到骨折」還有大獎摸彩

台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，一路舉辦到27日。11天裡，有約7百個店家和攤商提供優惠的年貨商品和服飾，還有...

「我只是鬥輸姐姐」謝典林凌晨臉書再發文 被解讀姊弟縣長之爭

彰化縣議長謝典林繼本月5日在4小時內狂發15篇貼文，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」但隨即刪文，今天凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。