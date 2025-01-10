台中新地標「飛碟」！科技體驗「太陽的光與聲」引熱議

台中忠泰「老佛爺廣場」昨開箱，其中，矗立於台灣大道街角的大型裝置藝術「流明」，以「台中美麗星空」發想的飛碟造型，置身其中，可透過美國太空總署即時接收太陽訊號轉譯，體驗「太陽的光與聲響」，引起熱議。

由忠泰集團攜手時尚大師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）打造的「老佛爺廣場」位於台中科博館、草悟道起點，坐落在忠泰台中豪宅首發案「忠泰老佛爺」一樓，甫進入社區「繁花大廳」，挑高開闊的空間，高級訂製服的工藝精神融入建築語彙，展現法式浪漫空間。

「老佛爺廣場」商場空間，集結東京精品咖啡品牌ONIBUS COFFEE、歐陸餐酒食材「Slice幸福切片」、特色書店TSUTAYA BOOKSTORE、德國百年鋼琴品牌貝希斯坦（C.Bechstein）音樂中心，以及忠泰旗下「明日家居」、「北歐櫥窗」全新門市等。

忠泰集團副董事長李彥良說，忠泰集團將在台中成立中部辦公室，並積極整合台中多塊土地，展現深耕中部的決心。

最引人注目的是座落於台灣大道、館前路的大型裝置藝術「流明」（Lumen），由英國地景裝置藝術家 Wolfgang Buttress來台駐地觀察、激發靈感創作，直徑10公尺圓盤，以台中天際的星空為模板，利用數千個三角形拼湊、轉譯出台中美麗夜空。