南投草屯鎮長補選 藍綠互咬違建

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部昨質疑國民黨候選人簡賜勝在九九峰旁坐擁大違建，並批簡當眾持文宣質問民進黨候選人蔡銘軒；簡賜勝競總回應，該建物為二手屋，不清楚有違建，並反擊蔡住家也違建。縣府表示若涉違建均依規處理。

民進黨立委林楚茵昨到南投陪蔡銘軒車掃，並與縣黨部舉辦「九九峰遊憩園區旁，最大的民宿是誰的？」記者會，縣黨部表示，有民眾舉報，簡賜勝在九九峰旁坐擁違建民宿，經謄本調查，所有權人姓簡，且地址就是簡賜勝服務處。

林楚茵表示，簡賜勝前年9月購入這棟違建，其中大餐廳、游泳池、電梯等都沒使用執照，整體違建比逾5成，做為招待所及民宿。雖然農牧用地可蓋農舍，但他的建物及設施明顯超出合法比例，是否違反公共安全使用規範？

縣黨部主委陳玉鈴則說，候選人被檢視是天經地義，但簡賜勝面對利益迴避、財產來源不明等質疑避重就輕，且從不公開向大眾說明，反而持文宣在大庭廣眾下，非常生氣地質問蔡銘軒，足見不適任鎮長。

簡賜勝競總總幹事周信利回應說，該建物是簡賜勝經仲介媒介購買的二手屋，買來就是如此，沒有二度施工，不知道其中有違建。反觀蔡銘軒選立委時，就被爆出他的透天厝加蓋4樓是違建，當時也保證會自行拆除，結果選完都沒拆。

簡賜勝則表示，他和對手是縣議會同僚，那天兩人併肩而坐，他只是拿出一份選舉文宣告訴對方，講話要有根據，不能隨便抹黑，並非拿文宣興師問罪，沒想到被影射成恐嚇，希望對手不要再造謠不實言論。

針對雙方違建問題，縣府表示，前年獲報蔡所持有建物涉違建，經公所查報並已認定是既存違建，已依規納入排拆；簡的部分，目前尚未接獲舉報，如獲舉報，也會依法行政；排拆程序不會因為選舉因素，變快或變慢，一視同仁。