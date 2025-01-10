拒蓋彰化芳苑火葬場 民眾蛋洗說明會

彰化縣政府選定芳苑鄉第一公墓縣有地興建火葬場，昨天在對面的萬善祠辦說明會，二林鎮自救會串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」到場，在警力戒備下，民眾丟雞蛋抗議，甚至包圍主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，說明會被迫流會收場。

自救會會長陳光輝、副會長林麗美昨天帶領約500名民眾抗議，議員洪騰明、洪子超、二林鎮長蔡詩傑也出席關心，民眾高舉抗議牌，甚至出動送葬隊、撒冥紙，批「賺死人錢，藐視生活在這裡的活人生存權益」，還蛋洗會場，推擠時，有人被推倒受傷。

抗議民眾情緒激動，喊著「撤案，保護我們的家鄉」，林麗美表示，縣政府以殯葬地目，要強行闖關，無視火葬場預定地是1950年規畫的殯葬用地，現今附近有聚落、養老院，還有二林監獄數千名受刑人，將影響大家的生活品質。

自救會表示，設火葬場會汙染空氣、水，影響農、林、漁牧，連附近地價也會受影響，要求對於評選項目、內容都應公開透明，才能讓百姓信服，他們要求縣政府撤銷芳苑火葬場開發案，否則不排除更激烈抗爭。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣政府表示，第一公墓旁的火化場預定地土地面積有9.51公頃，鄰近區域人口相對稀少，為了讓在地居民與彰化縣民治喪能更圓滿，不必再遠赴南投縣等外縣市治喪，要讓縣民更有尊嚴的完成人生最後一哩路。

對於說明會因民眾抗爭而流會，縣府表示遺感，強調會再加強與地方溝通，再擇適當時間開說明會。