謝典林發文「鬥輸姐姐」 父稱喝酒才發表這些言論

彰化縣議長謝典林日前在臉書連發多篇文章，隨即刪文，今天又發「我只是鬥輸姐姐」等文再刪除；謝典林父親表示，因外傳謝衣鳯要選縣長，謝典林感到壓力，加上喝酒才發表這些言論。

謝典林5日凌晨到下午在臉書（Facebook）連發10餘篇文章，內文提到「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」、「我兒子才一百多萬而已」等，隨後即刪文，讓不少網友感到一頭霧水，他接受媒體電訪時僅說是「小編覺得彰化太辛苦」。

謝典林今天又在臉書發多篇文章，提及「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！我只是想要苟延殘喘啊！」等，後來把文章刪除。

有媒體致電問謝典林發文用意，謝典林回說「我醉了」，之後他又向媒體表示「請問我的爸爸」。

謝典林父親謝新隆接受媒體電訪說，謝典林與姊姊、國民黨立委謝衣鳯感情很好，平常互動也正常，近期是因外界盛傳謝衣鳯有意參選彰化縣長，謝典林感到有壓力，加上喝酒，才發表臉書那些言論；謝衣鳯會不會選要看大家的認同，一切還在評估中。

謝衣鳯則表示，議長醉了，他們感情沒問題，外界不需過度解讀。

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