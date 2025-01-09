快訊

風向改變！洛杉磯野火疏散令擴大 UCLA校方籲師生準備隨時撤離

很多人不知道！發熱衣竟有效期 UNIQLO再揭1NG恐穿不暖

獨／「被台灣演藝圈排擠」 64歲鄭智化隔28年獲重生

騎單車俯衝停車場樓梯 彰化市公所將研議開罰制度

中央社／ 彰化9日電

1名騎士昨晚騎乘自行車，多次從彰化扇形車庫停車場3樓高的樓梯俯衝，彰化市公所表示，此行為非常危險，將請人員加強巡視，並研議是否建立開罰制度。

有民眾8日晚間行經彰化扇形車庫停車場外，看見1名騎士騎乘自行車，從停車場3樓高的樓梯騎下來，到1樓後又返回高樓層，多次來回騎乘。

彰化市長林世賢得知後，於今天前往現場會勘，他說，這裡是立體停車場，騎士行為會影響其他使用人安全，並不適宜，建議可到香山步道等合適地點騎乘自行車。

市公所表示，之前也有年輕人在扇形車庫停車場樓梯騎車，均有對他們勸導，此次騎士從3樓高俯衝更加危險，將派人增加巡視頻率，並且研議開罰制度，希望遏止危險行為。

停車場 彰化扇形車庫 自行車

延伸閱讀

彰化這對姊妹用自家蜂蜜產品自創品牌 打造特色咖啡廳

為了控肉飯從台中殺到彰化 春風自曝很少逛夜市

影／耍帥？彰化扇形車庫停車場樓梯 竟被當極限運動場

彰化市發6千元禮金紅包 3萬名70歲以上長者快樂過年

相關新聞

「我只是鬥輸姐姐」謝典林凌晨臉書再發文 被解讀姊弟縣長之爭

彰化縣議長謝典林繼本月5日在4小時內狂發15篇貼文，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」但隨即刪文，今天凌...

影／草屯鎮長補選站台 蔣萬安：鄉親知道要選簡賜勝

草屯鎮長補選下周六投開票，台北市長蔣萬金今天到南投，陪同國民黨候選人簡賜勝拜票。針對民進黨將補選當成立委大罷免前哨戰，蔣...

拒蓋彰化芳苑火葬場 民眾蛋洗說明會

彰化縣政府選定芳苑鄉第一公墓縣有地興建火葬場，昨天在對面的萬善祠辦說明會，二林鎮自救會串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」...

台中豐原年貨大街 地方無共識告吹

台中市豐原區廟東復興商圈原計畫在1月17日至2月2日，將復興路、信義路封街舉辦年貨大街，但引發沿街店家、居民反彈，中市經...

賞梅不用上山 彰化芬園花卉園區萬株鴛鴦梅免費賞

春節即將到來，位在彰化縣芬園鄉花卉生產遊憩園區的鴛鴦梅盛開，蜂蝶群飛，美不勝收，花期可持續約10到15天，遊客免費入園，...

健力金牌國手轉戰政壇卅年傳奇 員林市長游振雄癌逝 公所員工哭了

彰化縣員林市長游振雄今天驚傳因病過世，享壽63歲，年輕時是健力國手，轉換跑道從政，任內推動建設、開辦幸福巴士等，希望打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。