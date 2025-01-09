騎單車俯衝停車場樓梯 彰化市公所將研議開罰制度

1名騎士昨晚騎乘自行車，多次從彰化扇形車庫停車場3樓高的樓梯俯衝，彰化市公所表示，此行為非常危險，將請人員加強巡視，並研議是否建立開罰制度。

有民眾8日晚間行經彰化扇形車庫停車場外，看見1名騎士騎乘自行車，從停車場3樓高的樓梯騎下來，到1樓後又返回高樓層，多次來回騎乘。

彰化市長林世賢得知後，於今天前往現場會勘，他說，這裡是立體停車場，騎士行為會影響其他使用人安全，並不適宜，建議可到香山步道等合適地點騎乘自行車。

市公所表示，之前也有年輕人在扇形車庫停車場樓梯騎車，均有對他們勸導，此次騎士從3樓高俯衝更加危險，將派人增加巡視頻率，並且研議開罰制度，希望遏止危險行為。