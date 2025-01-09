家族遭綠控擁違建民宿 簡賜勝指對手一再抹黑

民進黨南投縣黨部今天與立委林楚茵開記者會，質疑國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝家族，在九九峰遊憩園區旁坐擁違建民宿；簡賜勝陣營對此未正面回應，並指對手一再抹黑。

民進黨林楚茵指出，民眾舉報，九九峰遊憩園區旁有1棟違建民宿，經謄本調查，發現土地為農牧用地，所有權人姓簡，所有權人住址就在簡賜勝家族企業總福營造的總福會館內。

林楚茵表示，這棟違建民宿就在簡賜勝家族爭取的九九峰標案旁，電梯等重要設備都沒有使用執照，供公眾使用，整體違建比卻超過5成。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，候選人被檢視是天經地義，但簡賜勝面對利益迴避、財產來源不明等質疑避重就輕，呼籲選民睜大眼睛。

簡賜勝陣營未對違建民宿正面回應，但另外透過訊息表示，總福會館是經仲介媒介購買的二手屋，買來就是此格局，未二度施工，不知其中是否有違建。

簡賜勝說，對手無的放矢，一再潑髒水抹黑，對他很不公平。