后里森林公園變身搖籃遊戲場 今年3月底前將完工啟用
后里森林公園曾做為台中花卉博覽會展區，展期結束後成功轉型為公園使用，中市建設局近來投入3700萬元，保留原有林木與自然景觀，結合后里地方特色，打造搖籃遊戲場，以創新設計融入森林公園景緻，成為台中首座「自然體驗遊戲」主題遊戲場及全國最多吊床空間，讓親子共享自然遊憩樂趣，預計於今年3月底前啟用。
中市建設局表示，后里森林公園位於后里區廣福里，前身為軍事基地此次新建的「搖籃遊戲場」，保留原有林木與自然景觀，結合后里地方特色，台中花博結束後，近來規畫轉型為「自然體驗遊戲」主題遊戲場，設有「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個主題區域，並加入「林間吊床」等設施，充分展現森林公園的自然魅力與創新設計。
局長陳大田說，台中市長盧秀燕積極推動「台中美樂地計畫 Taichung Melody」，打造更多優質公園綠地環境，而后里森林公園內的搖籃遊戲場，目前工程進度已達87.7%，穩定推進中，預計今年3月底前完工，希望趕在兒童節前夕正式啟用，為孩子們提供與自然互動的遊戲機會，讓遊戲場成為猶如搖籃般孕育孩子快樂遊戲、成長茁壯的場所。
后里森林公園搖籃特色遊戲場新建工程，以「森林嘉年華-后里森林公園自然遊戲實驗計畫」的創新設計，打造親子共享的理想休閒空間，去年更獲得「2024國家卓越建設獎」最佳規畫設計類「金質獎」，獲得公共工程的肯定。
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