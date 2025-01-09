彰化這對姊妹用自家蜂蜜產品自創品牌 打造特色咖啡廳

彰化青年李于廷及李宥霖姐妹，獲彰化縣政府30萬元青創補助，在彰化市八卦山彎角聚落打造「Honey Mama 蜂蜜媽媽」門市，把家裡的蜂蜜產品融入這間咖啡廳，飲料和甜點全都是以家裡自產的蜂蜜製作，要讓大家吃得健康、喝得安心。

彰化縣長王惠美今天上午前往門市訪視，對李于廷、李宥霖姊妹築夢創業有的成果表示肯定及鼓勵。王惠美說，李家姊妹有感父母是傳統養蜂人家的辛苦，以往自產的蜂蜜只能用塑膠桶，一桶一桶來賣，因銷售通路有限，姐妹倆決定返鄉創立「Honey Mama 蜂蜜媽媽」品牌。

王惠美說，她們將自家養蜂場採集的特有無螫蜂蜂蜜，研發各式獨特的蜂蜜產品，結合新潮的包裝設計，打造有質感的文創品牌形象，原本在中興莊，因近期整修，找到在彰化市南郭路台鐵舊宿舍群的彎角聚落，投資上百萬元進行整修，吸引非常多年輕人前來休憩。

李于廷說，選擇來到彎角聚落，經營至今3個月後，成效也相當不錯，打造「Honey Mama 蜂蜜媽媽」這個品牌，結合與妹妹的專長，把家裡的蜂蜜產品融入這間咖啡廳，飲料和甜點全都是以家裡自產的蜂蜜製作，希望大家吃得健康、喝得安心。

青年發展處表示，「Honey Mama 蜂蜜媽媽」品牌，積極研發各式獨特的蜂蜜產品，除了販售市面常見的「龍眼蜂蜜」、「荔枝蜂蜜」，也特別選用故鄉花壇出產的茉莉花，推出「茉莉蜜釀」，並且致力於培育繁殖無螫蜂，研發具有高營養價值的「無螫蜂蜜酵素」，推廣蜂蜜好處與營養價值。

青發處指出，「Honey Mama 蜂蜜媽媽」也是別具特色咖啡館，大學主修餐飲的于廷以自家蜂蜜做為靈感開發各式飲品與甜點，利用蜂蜜取代一般的糖融入飲品中，或是在甜點與麵包中加入蜂蜜增加香氣與保濕，讓顧客品嘗獨特風味與口感，吃得養生健康。