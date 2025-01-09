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台中天津路年貨大街17日開跑 購衣「打到骨折」還有大獎摸彩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，天津路服飾商圈管理委員會主委張聖明（中）歡迎大家前往。記者黃寅／攝影
台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，天津路服飾商圈管理委員會主委張聖明（中）歡迎大家前往。記者黃寅／攝影

台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，一路舉辦到27日。11天裡，有約7百個店家和攤商提供優惠的年貨商品和服飾，還有獎品豐富的抽獎活動、福袋，以及好看的音樂與舞蹈表演，等著民眾在年前前往採買、逛遊。

年貨大街活動由天津路服飾商圈管理委員會舉辦，主委張聖明說，天津路是中部知名的服飾批發商圈，但每到了年底，大家就「從批發轉為零售」，一方面把秋冬的貨盡快清倉銷完，也提供民眾一個最佳的購物好時機，服飾售價幾乎「打到骨折」。

經過多年的舉辦，管委會看到消費者年前的採購需求，也邀請南北貨攤家加入，形成大家年前採購必去的年貨大街。以去年而言，活動期間就吸引了近50萬人前往，今年天氣冷，對冬衣的需求高，非常有信心今年人潮還會再創新高。

天津路年貨大街位在中清路和梅川西路間的天津路這一段，離捷運文心中清站走路僅需5分鐘，去年也是眾多來客搭乘的交通工具。因此市府捷運局今年也特別推出「搭捷運抽iPad」活動，只要是搭捷運至天津路年貨大街，可在文心中清站內的指定點掃描QR code登入摸彩，有機會抽中1日免費搭乘券和iPad大獎。

17日開幕當天，也推出限量的「蛇來運轉福氣袋」100個，每個售價200元，但內含價值超過200元的精美禮品，還有機會抽中iPhone16、購衣券等大獎。天津路年貨大街特別規劃了豐富的活動亮點。

另外，最受矚目的是每年的摸彩活動，只要在活動期間到商圈會員店消費滿300元，即可獲得摸彩券一張。獎品有機車3台和iPhone16、iPad、購衣券等多項超值獎品，讓民眾購物同時還能享受抽獎樂趣。

而且每周六、日晚間，商圈還將化身為充滿音樂與舞蹈魅力的舞台，有多組音樂與舞蹈團隊帶來精彩演出，用音樂溫暖寒冬、舞蹈點燃熱情，陪伴市民享受節日氣氛，也讓年貨大街的夜晚更加熱鬧。更多活動詳情，可上「天津路服飾商圈」官方臉書粉絲專頁了解。

台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，天津路服飾商圈管理委員會主委張聖明（中）歡迎大家前往。記者黃寅／攝影
台中市知名的「天津路年貨大街」17日開跑，天津路服飾商圈管理委員會主委張聖明（中）歡迎大家前往。記者黃寅／攝影

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