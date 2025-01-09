「我只是鬥輸姐姐」謝典林凌晨臉書再發文 被解讀姊弟縣長之爭

彰化縣議長謝典林繼本月5日在4小時內狂發15篇貼文，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」但隨即刪文，今天凌晨又在臉書貼文「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊！」沒多久又刪文，他回應說：「我醉了」。但政壇解讀姊弟是為下屆縣長之爭。

不過，謝典林的胞姊、現任立委謝衣鳯接受記者電話採訪時，無奈地說：「議長醉了」，他們姊弟未如傳界傳聞的感情不睦，所以「既然沒有鬥，要鬥什麼？」。

謝典林今天臉書寫到：「我們不如好好面對賴清德，他對我家的不了解，我們一起來，我請帶主席好吃個飯，在我們的彰化縣議會。」其中的「帶主席好」語意不清，被解讀應是請賴主席在縣議會吃個飯。

謝典林隨即又貼文寫到：「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！我只是想要苟延殘喘啊！我什麼都不是不可以嗎？你不能酒醉講不出話來嗎？」謝典林好似有滿腹話要說，但欲言又止，隨後又刪文。

記者今天中午打電話謝典林問說何以發此文，卻又刪文，謝典林回說：「我醉了」，他還說：「是鬥輸賴清德」，隨即將手機轉給一旁友人，就此打住。

地方政壇解讀，謝典林確實是醉後在臉書發文，但「酒後吐真言」，尤其「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊」，可能是傾吐現在的心境，在下屆彰化縣長之爭，「鬥輸謝衣鳯」。

謝衣鳯被認為是下屆彰化縣長的熱門人選，但胞弟謝典林也有志於問鼎縣長寶座的說法，在地方政壇甚囂塵上，謝典林在去年春節期間，罕見以議長身分送福袋，又支持鴻海創辦人郭台銘參選總統，進而宣布退出國民黨，被認為都與縣長選舉有關。

地方政壇人士指出，謝典林與謝衣鳯都爭選下屆彰化縣長，已造成家族困擾，傳聞謝家最後仍力挺謝衣鳯， 是否謝典林酒後興起：「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊」的感嘆。

謝典林最近的臉書發文十分密集，除本月5日在4小時內狂發15篇貼文，寫著「我老了，我也想退」、「可以自揍郭台ㄇ一ㄣˊ」貼文，以及今天的「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊！」貼文外，又支持蔡壁如參選民眾黨主席，都引人注目。

謝典林在臉書並連續多天在臉書播放系列影片，主題包括他在議長室的收藏、打籃球、談議長薪水、議長座車、靠爸爸等，令人目不暇給。

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