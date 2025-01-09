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冷氣團接連報到 南投啟動「友善旅館」安置街友避寒冬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府規畫友善旅館，讓街友春節期間能安心住在旅館，感受家的溫暖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府規畫友善旅館，讓街友春節期間能安心住在旅館，感受家的溫暖。圖／南投縣政府提供

春節即將到來，最近冷氣團接連報到，低溫對弱勢族群雪上加霜，南投縣政府和各鄉鎮市公所完成春節期間安全網絡布建，提供資源物資協助，讓弱勢民眾也能溫暖過好年。

南投縣社會及勞動局表示，南投縣內列冊關懷街友20多人，已在冷氣團來襲前協助安置，調查街友禦寒、食物和生活物資是否足夠，也力勸街友住到安置機構或友善旅館，大多數街友自己有安置的方式，至於無處可去的街友，則由縣府安排住進友善旅館。

縣政府平時由社工主動巡視關懷，提供生活物資，為避免街友難以抵禦低溫，造成身體發生狀況，縣府結合企業團體，募集保暖衣被，提供熱食券，擔心遊民朋友在寒冷的天氣下露宿受凍，社工也積極勸說街友，入住旅館。不會有感覺受限制、不自由。委請各派出所加強巡邏，提供縣府24小時通報專線以利各單位及時聯絡與提供服務。

春節期間請村里長、幹事，了解經濟弱勢家庭，協助申請「急難紓困方案」急難救助或提供物資救助，民眾於春節期間如遭遇緊急事故，可撥打1925安心專線 、1957福利諮詢專線、110或113保護專線向相關單位通報，社工評估後屬經濟陷困者，將結合社會資源照顧，並發給5000元救助金，再依個案急難事由申請相關救助照顧。

南投縣食物銀行援助計畫春節不打烊，家庭主要照顧者發生失業、死亡、重大傷病、入監等緊急事件，三餐難以為繼，可至各警分局求助，經警察評估後可申領好食券，到家樂福、楓康超市、統一、全家、OK、萊爾富等超商兌換餐食。

南投縣獨居老人2999人，獨居身心障礙者2468人，縣府和民間慈善單位、居家服務單位，加強對獨居老人及身心障礙者關懷服務，包括緊急救援、電話問安關懷、送餐服務、居家服務及短期安置機構，提供緊急協助。

冷氣團 南投縣 街友

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