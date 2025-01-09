影／綠爆藍草屯鎮長候選人擁大違建民宿 簡賜勝回應了

南投草屯鎮長補選，民進黨南投縣黨部今與立委林楚茵質疑國民黨候選人簡賜勝在九九峰遊憩區旁坐擁大違建，作為民宿及招待所，並痛批簡面對檢驗從不公開說明，反而生氣質問其候選人蔡銘軒。簡則回應，不希望造謠抹黑，盼乾淨選舉。

民進黨立委林楚茵今到南投陪蔡銘軒車掃，並與縣黨部召開「九九峰遊憩園區旁，最大的民宿是誰的？」記者會，縣黨部表示，有民眾舉報，簡賜勝在九九峰旁坐擁違建民宿，經謄本調查，所有權人姓簡，且所有權人住址就是簡賜勝服務處。

縣黨部進一步指出，這棟九九峰旁的違建，就在簡賜勝家族營造爭取的九九峰標案旁，簡在前年9月購入該違建，再新增違建不少違建設施，像大餐廳、游泳池、電梯等都沒使用執照，整體違建比逾5成，並做為招待所及對外營業的民宿。

立委林楚茵說，簡所持有的招待所民宿位在農牧用地上，農地雖能蓋農舍，但其建物及設施明顯超出合法比例，有沒有違反公共安全使用規範；他若身為鎮長，面對民眾通報自己的大違建，或陳情違建，他能秉公處理嗎？還是視而不見？

縣黨部主委陳玉鈴則說，候選人被檢視是天經地義，尤其是單一席次補選，更會全面檢驗，但簡賜勝面對利益迴避、財產來源不明等質疑避重就輕，且從不公開向大眾說明，反而持文宣在大庭廣眾下非常生氣的質問蔡銘軒，足見不適任鎮長。

針對對手陣營質疑，國民黨候選人簡賜勝回應，他並非拿文宣去向對手興師問罪，只是告訴對方，不希望抹黑，盼乾淨選舉，沒想到被影射成去恐嚇他，而補選初期，雙方都講明盼好好選舉，希望對方不要再造謠不實言論，這對他並不公平。