彰化芳苑要蓋火葬場 居民蛋洗說明會、灑冥紙抗議

彰化縣政府選定芳苑鄉第一公墓縣有地興建火葬場生命園區，今天在第一公墓對面的萬善祠辦說明會，二林鎮自救會串連芳苑鄉民組成「反火葬場自救會」強烈抗議，在警力戒備下，民眾丟雞蛋抗議，甚至包圍主持會議的縣府民政處代理處長陳俊南，最後只得宣布流會收場。

二林芳苑反火葬場自救會會長陳光輝、副會長林麗美今天帶領數百民眾抗議，議員洪騰明、洪子超、二林鎮長蔡詩傑也出席關心，民眾高舉抗議牌，甚至出動送葬隊、灑冥紙，擺上彰化縣長王惠美的黑白照，批「賺死人錢，藐視生活在這裡的活人生存權益」，還蛋洗會場，在推擠下，有人還被推倒受傷。

抗議民眾情緒激動，喊著「撤案，保護我們的家鄉」，自救會副會長林麗美表示，縣政府以殯葬地目，要強行闖關，無視火葬場預定地是民國39年規劃的殯葬用地，現今附近有聚落、養老院，還有二林監獄數千名受刑人，將會影響大家的生活品質。

自救會表示，設火葬場會汙染空氣、水，影響農、林、漁牧，連附近地價也會受影響，且縣府只公開3處火葬場的選址評分表，另外還有12處選址的評分內容，都無法得知，他們要求對於評選項目、內容都應公開透明，才能讓百姓信服，他們要求縣政府撤銷芳苑火葬場開發案，否則不排除更激烈抗爭。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，每次各鄉鎮傳出在評估火化場，就會引發地方抗議，縣府去年十月公告選定火葬場設置在芳苑第一公墓的芳苑鄉草湖南段228之2號土地後，鄰近的二林鎮民反彈聲浪最大，今天的說明會也在強力抗爭下流會，縣府民政處代理處長陳俊南要離去時，座車甚至被包圍、灑冥紙動彈不得。

彰化縣政府表示，第一公墓旁的火化場預定地土地面積有9.51公頃，鄰近區域人口相對稀少，為了讓在地居民與彰化縣民治喪能更圓滿，不必再遠赴南投縣等外縣市治喪，要讓縣民更有尊嚴的完成人生最後一哩路，會再加強與地方溝通，再擇適當時間開說明會。