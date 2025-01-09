台中購物節3措施搭國際舞台 經發局：城市外交重要名片

2024台中購物節去年12月25日圓滿結束，明日將抽出壓軸清水好宅，為活動劃下句點。經發局長張峯源說，台中購物節推動慶典經濟的國際化步伐，如大使行銷、媒體行銷及城市外交等，甚至有外賓主動表示可以參加下一屆購物節活動。

張峯源表示，市府邀請比利時台北辦事處長馬徹、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，共同行銷台中購物節，相關影片在網路上突破25萬觀看人次。

比利時台北辦事處去年11月14日舉行「比利時國王節」晚會時，也邀請市府參與盛事，其中處長馬徹致詞時分享購物節及他參與行銷影片拍攝的有趣經驗。

其次，在國際宣傳傳遞至新加坡、澳洲、紐西蘭等47個國家地區，有效提升台中市與購物節的國際能見度與形象。

張峯源指出，市府在城市外交的活動更把握每次推廣機會，市長盧秀燕接待外賓時，積極介紹台中購物節資訊，如國際事務委員會、墨西哥Coatepec市親善訪問團、日本宮崎縣、日本熊本縣水俁市、日本熊本縣益城町議會、菲律賓國會眾議院等外賓的會談中，強調活動的影響力，協助下載台中通TCPASS APP，體驗參加購物節活動的便利性，甚至有外賓向市府表達在下屆購物節中相互合作的意願。

另外，市長盧秀燕去年11月27日受邀在歐洲在台商務協會午餐會上演講「The Appeal of Taichung（魅力台中）」，也分享台中購物節的魅力，歡迎外商共襄盛舉。

張峯源說，本屆購物節真正跨出台中，在名古屋市政府觀光文化交流局舉辦的「2024台中夜市in名古屋」活動中，播放台中購物節國際行銷影片，並設攤位提供活動諮詢服務，希望拓展亞洲市場。

經發局補充，2024台中購物節以多元的國際行銷措施協同發力，讓購物節品牌逐漸嶄露頭角，成為台中市踏上國際舞台的重要名片。