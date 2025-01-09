彰化縣民如仍未安裝自來水 即日起可申請外線補助

彰化縣自來水普及率為95.40％，縣內仍有少數鄉鎮普及率低於90%，縣政府獲經濟部水利署外線補助經費，今年獲核定補助900萬元，自即日起接受民眾申請補助，預估受益戶數可達1000人次，縣府呼籲仍未裝自來水的民眾踴躍申請補助，減輕負擔。

縣府表示，依經濟部水利署訂定「自來水用戶設備外線補助計畫」，自2015年7月29日後接水完成的非商業住宅用戶，即可向縣府申請外線補助（不含路修費），中低收入戶可獲全額補助。

此外，自來水普及率低於70%的村里，接管長度20米以內全額補助，超出20公尺以上部分補助3分之2，其他非商業住宅用戶則不分長度補助3分之2的外線費用。

彰化縣自來水普及率為95.40％，但目前仍有芬園鄉、線西鄉、大城鄉及竹塘鄉的自來水普及率低於90%，縣府呼籲民眾，這項補助期限到今年11月10日止，已完成接水的民眾即可申請外線補助，如經費用罄，將提前截止受理補助。

縣府經綠處表示，有意願裝設自來水的民眾，請先行向自來水公司申請接水並繳納費用，由自來水公司完成接管後，即可向縣府申請補助，外線補助計畫相關申請書及參考範例請至縣府經濟暨綠能展處網站下載（https://reurl.cc/j3RvVy），如有任何疑義可撥打（04）7531118諮詢專線。