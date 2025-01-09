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影／17日登場！中台灣最大年貨大街在台中 交通資訊看這

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供

台中市北區天津路商圈的年貨大街，號稱「中台灣規模最大的年貨大街」，本月17日將登場，每年都會封街辦理，集結上百個攤位，整合「吃、喝、玩、樂」，進駐多元化攤商，滿足民眾全方位採買需求，轄區第二警分局為減少交通衝擊，將從17日至27日執行交通管制，提醒市民留意。

第二警分局表示，考量民眾到天津年貨大街趕辦年貨時，苦於找不到停車位，為避免交通壅塞，也製作「大眾交通運輸前往天津年貨大街小短片」，讓民眾更能接受改乘大眾交通運輸工具。

另外也告知機車朋友們，逛年貨大街時可停放三大位置，同時提醒民眾，機車可停放於超過3公尺以上騎樓或人行道，但必須垂直路面邊側，並留有行人通行空間，避免違規停車影響交通秩序，使交通更順暢，更可輕鬆採買年貨。

天津年貨大街活動時間為1月17日（周五）至1月27日（周一）為期11天活動採取封街方式舉辦，相關疏導管制措施及交通資訊如下：

(一) 管制時間：

1.1月16日15時至24時(活動前一日)。

2.1月17日至1月27日，平日13時30分至22時，假日11時至22時30分。

(二) 管制路段：

1.天津路2段(中清路至梅川西路)，不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口

2.其兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

(三) 停車場位置與資訊：

1.山西停車場：北平路與山西路口，距離50公尺。

2.俥亭中清停車場：中清路近北平路，距離100公尺。

3.Times山西路2停車場：山西路與文昌一街口，距離200公尺。

4.東義停車場：北平路與山西路口，距離200公尺。

5.中清路地下停車場：曉明女中旁，距離200公尺。

6.Times武昌路停車場：中清路與武昌路，距離 250公尺。

7.CITY PARKING城市車旅停車場：中清路與北平路，距離 250公尺。

8.Times青島路停車場：青島路靠近文心路，距離350公尺。

9.JKS自動化停車場：青島路靠近青島一街，距離300公尺。

10.JKS自動化停車場：天津路與梅川西路，距離100公尺。

11.天使驛站停車場：青島路近梅川西路，距離200公尺。

12.瑞誼停車場：北平路一段6號，距離200公尺。

13.楓康天津站停車場：梅川東路與天津路，距離50公尺。

(四) 大眾交通運輸資訊：

1.公車：天津路商圈下車，搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、850、101、108、500、500跳蛙、500延、500延區2、500延區3、525、綠4號公車，步行1分鐘即到達。

2.捷運：中清文心站下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約5分鐘可到。

台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供
台中市天津路商圈將在17日開始，封街舉辦年貨大街，警方展開相關交通管制。圖／第二警分局提供

交通管制 停車場 公車 台中市 年貨大街

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