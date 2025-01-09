影／耍帥？彰化扇形車庫停車場樓梯 竟被當極限運動場

去年元月啟用彰化後火車站「扇形車庫停車場」，昨晚有民眾發現有自行車騎士，將行人通行的樓梯走道當極限運動場，從二樓騎下，反覆騎行，認為十分危險。市公所民政課長黃靜宜說，目前沒有法令可以處罰，但會要求停車場管理員勸阻。

彰化後火車站位在彰化市辭修路的「扇形車庫停車場」，為地下1層、地上4層的立體建築，總工程經費3億7166萬餘元，提供汽車停車位295席、機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位525席，去年元月24日啟用至今，改善了後火車站停車問題，但也出現了改裝車當做車聚場所，經市公所勸阻後，即未再發生。

由於，「扇形車庫停車場」建築甚具美感，在夜間因為有照明，而且停車民眾少，樓梯少人使用，因此，即有民眾騎著自行車從二樓騎下來，再沿著停車場騎上去樓梯，反覆騎行，依這些自行車騎士騎的越野自行車及服裝，即可能都是越野自行車玩家，將停車場樓梯當極限運動場。

彰化市公所民政課長黃靜宜說，之前市公所在停車場舉辦活動時，她就發現有小朋友利用停車場樓梯走道，當做極限運動場騎乘自行車，而且速度很快，她當時就勸阻，這證明其實是有不少人有類似行為。