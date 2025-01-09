地出租變垃圾場 砸1800萬才清空

南投埔里慈恩社區6年前被環保蟑螂入侵，租地棄置上千噸廢棄物，遭查獲後仍堆置多年，變成地方毒瘤。經縣府協調，地主概括承擔，去年砸近2000萬元清運，近日完成移除；環保局呼籲，出租後仍須持續留心用途，以免類似情事發生。

不肖業者2018年在南投埔里慈恩社區，租賃800坪土地建鐵皮工廠，非法堆置裝有廢液、塑橡膠、底渣、爐灰等事業廢棄物的太空袋、桶子，隔年遭查獲，廠房內外已堆置上千噸，縣府要求租客移除，但租客名下無財產可供強制執行，束手不管，地方詬病。

縣府當時估算，清運千噸事業廢棄物需5000萬元至上億元，經環保局協調，地主為善盡社會責任，持續與縣府配合，提出清理計畫。

去年縣府成功協助地主媒合到合適的廢棄物處理廠後，同年5月就展開清運作業，但因廢棄物量體龐大，種類眾多，歷經8個多月時間，近日總算完成移除。

「租乎這包死ㄟ（台語：租給不肖業者下場慘）」縣議員黃世芳說，地主得知土地被拿來堆廢棄物，對方沒錢清，可能得概括承受，清運費恐破億，簡直嚇壞，經縣府媒合後，才以逾1800萬元完成清運。

環保局提醒，地主租賃後仍須持續留心用途，閒置場域宜加裝監視設備、增設門鎖強化控管，降低遭棄置廢棄物風險。