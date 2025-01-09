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彰市大埔路畫人行道遭抗議

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市大埔路路肩長期被民眾停機車或商家使用，行人幾乎沒有步行空間，被迫與車輛爭道，縣府正辦理標線型人行道改善。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路路肩長期被民眾停機車或商家使用，行人幾乎沒有步行空間，被迫與車輛爭道，縣府正辦理標線型人行道改善。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府為優化彰化市大埔商圈大埔路行人通行空間，近日施作標線型人行道，做為全縣首條友善人行道的示範道路，但當地里民、店家強力反對，認為縣府作法緊縮路寬，影響出入及行車安全，要求停工，不排除升高抗爭，縣府則強調，將觀察一周限縮車道車流狀況。

縣府強調，工程進行一半，為考量當地商家、住戶反彈，將觀察1周的限縮車道車流狀況，若可行將續做，目標在農曆年前完工，未來觀察半年，確認成效。

大埔路是彰化市通往花壇、員林重要道路，鄰近彰基、秀傳醫院、建國科大，住戶及店家密集，還有多個大型建案，屬彰化市最繁華路段。

彰化市大埔路正施作標線型人行道，希望透過「車道瘦身」、「避車彎道」、「停車彎」，為行人提供專屬步行空間。模擬圖／縣府提供
彰化市大埔路正施作標線型人行道，希望透過「車道瘦身」、「避車彎道」、「停車彎」，為行人提供專屬步行空間。模擬圖／縣府提供

然而大埔路路幅15公尺，雙向各約3.5公尺車道，路肩長期被民眾停機車或商家使用，機車穿梭車道與路肩，行人幾無通行空間，事故頻傳。

縣府為優化大埔路自仁愛東街至埔內街行人通行空間，近日重繪總長約1050公尺的標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格、0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」、「避車彎道」、「停車彎」，讓行人暢行。

但部分店家、民眾及縣議員李成濟與當地里長反對，昨天20多人表達抗議，認為改善措施會因道路寬度緊縮、汽機車共用車道，加上砂石車頻繁通行，增加事故風險。

工務處代理處長林孟弘表示，大埔路周邊有多個停車場，新標線、人行道能減少路肩停車亂象，引導汽車進入停車場，步行至商圈消費，新增的機車停車格也讓停車更有秩序。

人行道 大埔 車道

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