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台中豐原年貨大街 地方無共識告吹

聯合報／ 記者黑中亮趙容萱鄭國樑／連線報導
豐原慈濟宮是民眾聚集之處，復興商圈旁的信義街本有意舉辦年貨大街，但遭居民店家的反對。記者黑中亮／攝影
豐原慈濟宮是民眾聚集之處，復興商圈旁的信義街本有意舉辦年貨大街，但遭居民店家的反對。記者黑中亮／攝影

台中市豐原區廟東復興商圈原計畫在1月17日至2月2日，將復興路、信義路封街舉辦年貨大街，但引發沿街店家、居民反彈，中市經發局開說明會聽取意見後，認為地方無共識，將計畫書退回管委會。不過台中市一中商圈、天津路的年貨大街仍將如期舉辦，桃園市也將封閉南華街辦年貨大街。

豐原廟東復興商圈管委會表示，原規畫17天的年貨大街封街交管計畫，希望活絡商圈，促進地方經濟，本月2日經發局在豐原區公所安排下，向居民、店家、宗教團體、醫療院所及民意代表，說明年貨大街計畫，不過地方沒有共識，計畫告吹。

中市經發局說，依台中市商店街區年貨大街管理辦法第三條，該街區非屬市府核准的既有復興商圈範圍內，加上附近商圈民眾抱怨影響出入，對生意造成衝擊且影響交通，還有垃圾問題，未能與地方達成共識，決議申請範圍不合規定退回。

雖然豐原廟東的封街年貨大街辦不成，不過台中市一中、天津路的年貨大街將如期舉辦，天津路有「中台灣規模最大的年貨大街」之稱，今年從1月17日起至1月27日在天津路二段封街11天，封街總長670公尺、設攤250多攤位，沿線有300家服飾店等店家。

另，一中年貨大街是「封街時間最長」的年貨大街，今年從1月24日至2月9日針對一中街、育才南路跨年封街17天，封街總長550公尺、設攤100攤，沿線有300家店家，特色以年輕族群為主，涵蓋潮牌服飾、吃喝玩樂等。

桃園市政府為讓市民能一次購足春節年貨，結合桃園區南門市場資源，本月11日至28日於南華街封街舉辦年貨大街，活動開始一個月前設立告示牌說明道路通行、垃圾清運、公車改道。

少部分巷道店家、住家原本對動線及管制方式有意見，市府經發局等單位協調、改進做法，包括在三民路公園增加100多個機車位供臨停，取得認同，地方期待封街能增加30%以上年貨銷售業績。

台中市 年貨大街 豐原

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