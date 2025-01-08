因1句承諾…台中陳叔叔連26年辦愛心圍爐 送出83輛交通車

中部企業最大場「送愛心到人間」愛心圍爐今登場，台中精湛建設總經理陳志聲、陳叔叔因26年前對慢飛天使一句承諾，連辦26年愛心圍爐，今化身「公爵」，開心與近400個慢飛天使家庭、近千人圍爐；26年來，共捐出83輛交通車。

愛心圍爐今天中午在台中潮港城餐廳登場。陳志聲化身「公爵」，帶領近百名變裝人偶志工進場揭幕。除了在場慢飛天使都可以拿到禮物、紅包外，各傳愛單位代表戳破氣球抽獎，出現各單位所需的輔具、電器、電腦、生活用品及設備等上百項設備輔具。

活動最高潮是五個單位獲得5輛交通車、另5單位共獲得15台65吋大電視額外神秘禮物。

陳志聲說，第一場愛心圍爐是1999年底邀請彰化家扶中心慢飛天使圍爐，當時一名慢飛天使詢問「陳叔叔，明年還有沒有？」他承諾「只要陳叔叔活著，每年都跟你們團圓圍爐」。

陳志聲指出，為了這個承諾，經歷26年，他每年都跟慢飛天使圍爐，每年吸引逾百個社會愛心企業、個人捐款贊助，一年比一年盛大，員工深受感動，把愛心圍爐當尾牙宴辦，且扮成大玩偶當招待小朋友。