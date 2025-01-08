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照顧弱勢學子 彰化「幸福餐券」調到70元 超商加碼到80元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右2）宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2）宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影

寒假即將來臨，彰化縣政府為照顧經濟弱勢學生辦理的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元，約有1萬1500名學生受惠。

彰化縣政府結合五大超商今天在警察局中庭舉辦數位幸福餐券記者會，縣長王惠美表示，縣府開源節流，把每分錢花在刀口上，大幅減債，但是照顧孩子絕對不手軟，窮不能窮孩子，即使在財政雖然不是很好的狀況下，投入照顧學童。

王惠美說，縣府開辦寒暑假幸福餐券，從2019年國中小學原本是50元，到2022年調高到國小55元、國中是60元，到2024年下半年再調高國小60元、國中65元。

王惠美說，寒假即將來臨，擔心孩子在放假期間沒有攝取均勻的營養，且考量近年物價上漲，每次開車路過超商，也會特別去看一看，給孩子的幸福餐券可以買到、吃到什麼東西。

王惠美表示，因此縣府新年度再投入6370萬元，國中、國小都調高到70元，感謝五大超商再加碼到80元，一起照顧彰化弱勢孩子們，全縣有1萬1500名學生受惠，一起讓孩子們「吃得飽、吃得更好」。

除了弱勢學童以外，王惠美表示，縣府團隊也會持續整合資源，推出更多關懷措施，今年春節期間照顧弱勢也會不打烊，除了提前發放生活津貼，舉辦春節慰問系列活動，包括春節圍爐、加菜金發放、遊民熱食供應及禦寒物資發放等，讓彰化縣民都能過好年。

彰化縣長王惠美（左2）宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左2）宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美宣布，縣府辦理為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為照顧弱勢學生開辦的「幸福餐券」政策，新年度每餐金額將從國小60元、國中65元，統一調高至70元，五大超商再加碼可兌換到80元。記者劉明岩／攝影

王惠美 超商

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