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弘道基金會攜手公益企業 帶獨居長輩走出家門買年貨

中央社／ 台中8日電

弘道老人福利基金會媒合公益團體與企業，今天帶領獨居弱勢走出家門，到台中市大里區1家量販店採買年貨，希望透過活動讓他們迎接新年，同時也能感受來自社會各界的愛心。

17名長輩今天在社工與大里獅子會志工陪伴下，到中陽集團大買家量販店國光店採買年貨，現場還有工作人員裝扮成財神爺發送購物金，並獻上賀年祝福，更安排遊戲關卡與長輩們互動，氣氛熱鬧溫馨。

其中獨居的84歲張阿嬤因左眼失明，由弘道基金會介入居家服務，她平時很少有機會出門買東西，今年基金會特地邀請她走出家門採買年貨。張阿嬤說，今天有人陪她一起逛賣場，還可以買想要的東西真的很開心，「謝謝大家對我這麼好。」

弘道基金會台中服務處處長陳國慶表示，當大家開心迎接新春團圓之際，仍有許多無依的獨居長輩需要關心，每年都期待透過辦年貨活動，讓弱勢長輩有機會走出家門，同時也能感受來自社會各界的愛心。

中陽集團董事長張博鈞表示，希望透過年貨活動，讓每一個長輩知道，他們並沒有被這個世界遺忘，這不僅是一場年貨採購，更是一份陪伴與溫暖的傳遞。

年貨 獨居 長輩

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