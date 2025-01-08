大梨山地區發展座談會 市長盧秀燕上山聆聽地方意見

台中市府和平專案今天下午在武陵富野渡假村舉辦大梨山地區發展座談會，市長盧秀燕上山聆聽地方意見，地方提案熱烈，盧秀燕表示，她未來兩年施政主軸，讓台中繼續幸福。

盧秀燕表示，東部大地震後有些錯誤消息，讓遊客誤以為谷關與和平區受影響，台中山城不受地震影響，邀請大家春節期間可到和平旅遊，她藉和平專案也行銷觀光，再拚一次觀光；她感謝過去一年來所有努力人員，謝謝大家在各職場努力，她說去年底媒體民調，全國最幸福城市台中市獲第一名，她元旦致詞已強調，她未來施政主軸，讓台中繼續幸福。

台中市政府今年度首次「和平專案」今、明兩日啟動，市長盧秀燕率市府團隊前往和平地區視察，行程涵蓋建設、觀光、警政、教育等面向；首站訪視裡冷吊橋改善工程，第二站抵達武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，盧秀燕與當地民眾面對面互動，藉由意見交流聽取地方的聲音，打造共榮的幸福原鄉。

盧秀燕表示，去年因經歷0403地震及康芮颱風的影響，民眾對和平地區的路況多有疑慮，連帶對觀光產業造成衝擊。為振興當地的觀光旅遊經濟，市府6月推出的「百團獎百萬」，號召全台旅行社帶進100團旅遊團到谷關、梨山地區旅遊，已於11月底成功達標，市府各單位也組團超過80團至和平區旅遊，以行動支持當地觀光產業的振興。

台中市觀旅局副局長陳育正在專案報告中說明，和平地區觀光推展秉持「永續旅遊、生態和諧」的理念，持續整備與優化軟硬體基礎服務，包括建置環山獵人登山步道、拓展觀光公車路線，整合在地的觀光產業資源，讓到訪遊客體驗幸福原鄉的獨特魅力。

陳育正表示，觀旅局也持續強化旅宿業、露營場及溫泉產業管理與輔導，保障旅客住宿安全及泡湯的品質，定期於和平地區舉辦台中好湯溫泉季、谷關七雄、跨年晚會等觀光活動，透過行銷宣傳串連觀光資源、活絡產業，形塑在地特色、產業發展及自然環境和諧共好的永續旅遊環境。