市長盧秀燕2天1夜「和平專案」 首站視察和平區裡冷吊橋

台中市長盧秀燕今天啟動2天1夜「和平專案」，首訪和平區裡冷吊橋改善工程；盧秀燕表示，吊橋是山區特有建築，可減少居民翻山越嶺通行時間，還可促進觀光及經濟。

盧秀燕今天啟動2天1夜「和平專案」，首站前往視察裡冷吊橋改善工程，盧秀燕希望吊橋整建可恢復整體路線便利及安全，更能促進在地觀光及永續發展。

盧秀燕指出，裡冷吊橋位於中部橫貫公路26公里處，距離谷關約有10公里，全長約99公尺、橋面寬約1.6公尺，橫跨大甲溪，早期即為連接部落與台8線重要橋梁，對部落各項產業甚為重要；吊橋歷經颱風、豪雨來襲及年久失修，導致損毀封閉，居民須繞道而行，目前經過整建已開放通行。

盧秀燕指出，在高山地區要繞路而行時得翻山越嶺，耗時又辛苦；裡冷吊橋整建總經費為新台幣1354萬多元，市府負擔60%，和平區公所負擔40%，112年11月開工，113年8月9日完工，113年9月4日完成驗收並開放通行。

和平區長吳萬福表示，和平區佔台中市近一半面積，雖人口少，但幅員廣大，裡冷吊橋早期是對外進市區唯一途徑，整建後開放通行，讓居民出入更加便利。