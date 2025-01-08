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台中補習班無預警停課影響逾百學生 市府令限期改善

中央社／ 台中8日電

台中太平區采禾私立補習班近日無預警停課，疑似惡性倒閉，影響學生逾百人。台中市府今天說，已發函糾正補習班，並請業者限期提出改善說明，若逾期未改善，最重可裁處撤銷立案。

台中市府今天發布新聞稿表示，位於台中市太平區的采禾私立補習班，2日被民眾以消費爭議申訴流程，反映補習班負責人疑有財務糾紛，班內教師不願意到班上課，學生以購買課程堂數的方式繳納學費，尚有堂數未上完，疑似惡性倒閉。

經中市教育局查核，涉案的補習班民國104年5月13日立案，核准招收英語、數學、舞蹈及音樂等科目共計7班，核收122名學生，截至7日共收到10件消費爭議申訴案。經聯繫陳情家長表示，受影響人數約100至120名，實際人數及需核退學費的金額尚待負責人說明。

教育局表示，7日已依規發函糾正補習班，並請該班針對無預警停課，及學生權益保障事項限期提出改善說明，若逾期未改善，依「補習及進修教育法」規定，最重可裁處撤銷立案處分。

教育局提到，現階段已持續接洽補教協會，及鄰近同性質的補習班，提供該班學員轉介服務可行性，並請該班負責人出面處理學員權益保障事宜。

法制局指出，近期市府接獲相關申訴，消費者稱采禾補習班與美育旺旺文化事業股份有限公司有合作關係，經消保官與美育公司聯繫，美育公司表示已於113年間終止與采禾的合作關係，但該公司願意就補習班受害民眾部分損失，折抵在該公司北屯等分部的補習費用。

法制局表示，補習品保公會協調太平區4家文理補習班，提供受害消費者在受害金額範圍內折抵補習費用，或部分折扣。消保官表示，雖然同業願意協助受害者減少損失，但呼籲采禾補習班仍應面對消費者，提供合理的退費機制，負擔起最終的責任。

教育局 消費者 補習

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