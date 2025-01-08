行人安全與店家出入孰重？彰化市大埔路標線型人行道遭抗爭

彰化縣政府為優化彰化市大埔商圈大埔路行人通行空間，近日正施作標線型人行道，做為全縣首條友善人行道的示範道路，卻遭當地里民與店家強力反對，認為將影響出入及行車安全，要求立即停工，如果縣府一意孤行，將升高抗爭。

縣府工務處強調，目前工程進行一半，在限縮車道後，將觀察1周的車流狀況，如果可行，會持續推進，目標在農曆年前完工，此一交通改善方案重點在提升行人安全，並讓機車停放更有秩序，縣府也會跟民眾持續說明與溝通。

彰化市大埔路彰化市通往花壇、員林重要道路，鄰近彰基、秀傳醫院、建國科大等，附近住戶及店家密集，又有多個大型建案推出，形成的大埔商圈是彰化市最繁華路段，但大埔路路幅才15公尺，現況為雙向各約3.5公尺車道，路肩長期被用作民眾停機車或商家使用，行人幾乎沒有步行空間，導致機車穿梭車道與路肩、與汽車爭道的亂象，交通事故頻傳。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，近日正重新繪畫設總長約1050公尺的標線型人行道，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格及0.9至1.2公尺的標線型人行道，希望透過「車道瘦身」和「避車彎道」，為行人提供專屬步行空間。

不過，大埔路設置標線型人行道，卻遭部分店家及民眾反對，包括縣議員李成濟、延平里長陳雯嘉、延和里長

王勝和，今天下午聚集廿多人，在大埔路表達抗議，強調縣府此舉將會影響店家及居民出入，且因道路寬度緊縮，除會造成塞車外，大埔路經常有砂石車通行，汽機車共用車道，反而容易發生交通事故。

工務處代理處長林孟弘表示，大埔路長期以來，機車隨意停放導致行人空間不足，這次規劃重點就是改變現狀。他強調，大埔路周邊已設有多處停車場，新的標線人行道能減少路肩隨意停車的亂象，引導汽車進入停車場，步行至商圈消費。同時，新增的機車停車格讓停車更有秩序，進一步確保行人安全。