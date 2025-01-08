影／武陵富野渡假村光影體驗 市長盧秀燕驚艷地板櫻花鉤吻鮭和櫻花
台中市府今天啟動和平專案，下午在武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」前，市長盧秀燕參觀武陵富野渡假村，體驗大廳地面光影體驗，看到櫻花鉤吻鮭和櫻花在腳邊生動出現，她覺得新奇有趣。
台中市政府今年度首次「和平專案」今、明兩日啟動，市長盧秀燕率市府團隊前往和平地區視察，行程涵蓋建設、觀光、警政、教育等面向；首站訪視裡冷吊橋改善工程，第二站抵達武陵富野渡假村舉辦「大梨山地區發展座談會」，盧秀燕將和當地民眾面對面互動，藉由意見交流聽取地方的聲音，打造共榮的幸福原鄉。
盧秀燕在座談會前先抵達渡假村，由總經理介紹渡假村改建過程和現況，盧秀燕關心渡假村員工人數和住宿率，她看到大廳地面互動式光影體驗，覺得新奇有趣，喊著一旁局處首長一起觀察。
武陵富野渡假村經過近一年整修改建，2024年的10月1日以全新面貌正式開幕，大廳特別設計互動式光影體驗，將武陵特色櫻花鉤吻鮭、楓葉、櫻花融入地板光影，踩在地板上就可與櫻花鉤吻鮭互動。
武陵農場第二賓館自2003年起由富野集團取得經營權，經營武陵富野渡假村，20年來營運績效佳，武陵第二賓館前年8月31日委外經營期滿重新委外招標，富野集團再度取得未來10年經營權，公司投入超過3.5億資金整建武陵第二賓館各項硬體設施，包括景觀工程、大廳改建、客房整修、餐廳改裝、安全修護及生態維護等內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言