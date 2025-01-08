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彰化市發6千元禮金紅包 3萬名70歲以上長者快樂過年

中央社／ 彰化8日電

彰化市70歲以上長者準備領紅包；彰化市公所今天指出，16日將發放6000元敬老禮金大紅包給70歲以上長輩，市公所統計約有3萬名長輩符合領取資格，發出金額總計逾1億8000萬。

彰化市公所今天舉行敬老禮金記者會，彰化市長林世賢出席，說明今年敬老禮金發放相關事宜，也祝福長輩們每天都保持愉快心情。

林世賢接受媒體聯訪時說，公所民國112年總決算累計歲計賸餘金額約為新台幣13億3301萬元，與5年前的7億7704萬元相比，增加約5億多元，顯示市公所財政仍然穩健，也有能力發敬老禮金給長者們，而未來中友百貨彰化店開始營業後，公庫會有不少權利金與盈餘收入，可望用來改善幼兒與年輕族群福利。

林世賢指出，只要是年滿70歲，在彰化市設籍6年以上且戶籍未再遷出的長者，都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線，讓長輩們歡樂過農曆春節，至於禮金領取方式，為順應潮流及尊重長者意願，可選擇領現金或用轉帳方式。

市公所表示，今年有2萬2822人選擇用轉帳方式領取禮金，領現金的有7660人，希望長輩們領到禮金紅包及麵線後，可以快樂過農曆新年。

彰化 林世賢 長輩

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