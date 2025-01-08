彰化員林波斯菊、落羽松美翻 燈會試燈來搶先拍

彰化縣員林市南區公園旁3公頃的波斯花海，相映一旁的落羽松美景，吸引民眾打卡拍美照，而員林燈會也將從1月25日展出到3月2日，最近已開始試燈，不少民眾搶先拍，民眾可到員林賞花和看燈。

員林市公所利用冬季裡作期間，在南區公園旁種植3公頃多的大波斯菊，讓大家多一處賞花勝地，尤其一旁還有一片落羽松林，形成一幅百看不厭美景。

波斯菊花田是由地主無償提供土地，大明社區理事長張俊郎協助管理，接著還會銜接蜀葵花3、4月花期，讓民眾從年前賞花到年後，而花海對面還有芭樂園可預約體驗採果樂趣，報名可洽張俊郎0935-388106。