羨煞人了！ 全國最高春節敬老禮金 彰化市3萬長者每人可領6千元

彰化市公所訂本月16日起，發放給年滿70歲以上長者、每人6千元的「春節敬老禮金」，全市可獲領敬老禮金的長者共3萬0482位，將發放1億8289萬餘元。市公所表示，這項全國最高的春節禮金，已連續發放20多年，因積極推動建設，市庫累計賸餘，不減反增。

市公所連續20多年都發放春節敬老禮金，估計已發放約30億元 ，被擔心也枯竭市公所財政，但市公所指出，以市長林世賢就職6年來為例，積極推動建設之餘，且年年發放大紅包，2018年總決算的累計歲計賸餘金額為7億7千7百萬餘元，2023年的總決算累計歲計賸餘金額增至13億3千3百萬餘元，增加5億5千6百萬餘元，增幅達58.25％，顯示社會福利好，財政仍然穩健。

市公所今天上午在彰化生活藝文館為春節敬老禮金發放宣傳，市長林世賢邀請8名長者代表彰化市的長者出席，林世賢逐一向長者致贈春節禮金大紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

市公所表示，今年春節敬老禮金訂16日在各里辦公處或各里指定地點發放，凡年滿70歲在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份。

市公所表表示，為順應時代潮流及尊重長者的意願，市公所從2021年起，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳方式，以今年為例，有2萬2822人選擇用轉帳、占74.87％，領現金的為7660、占25.13％。