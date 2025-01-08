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舊林務局宿舍兩樣情！江啟臣批國產署放爛南側歷史建築

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋。圖／江啟臣服務處提供
舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋。圖／江啟臣服務處提供

同樣是舊有的豐原林務局宿舍群，北側由林保署負責管理「市定古蹟」和「歷史建築」兩部分，南側則是國產署管理的「歷史建築」，立法院副院長江啟臣上午會勘後不滿地表示，沒想到南北兩樣情，國產署接管近20年，資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋，要求檢討改善。

副院長江啟臣表示，包括台中出張所宿舍群（今豐原林務局宿舍群）、貯木池（今陽明市政大樓）、貯木場陸場（今林業展示館）、豐原林場線（今南陽路 488巷）、葫蘆墩鐵道（東豐鐵馬道）、東勢火車站（今東勢客家文化園區）、大雪山林場（東勢林業文化園區）等，印證著台中山城過去是中部地區重要林業發展區域。

江啟臣指出，早在日治時期八仙山林場就出產木材，透過鐵道運輸促成豐原成為重要的林業重鎮；而豐原、東勢到處都能看到過去林業開發留下的歷史紀錄與足跡，僅存的建物不但成為歷史古蹟、歷史建物，也訴說那一段充滿深厚歷史文化的崢嶸歲月，如何保存、修復、再造、發揚，都是各權責單位應該設法做好規畫的責任。

上午雖看到看見北側未來發展已見雛形，而由國產署管理的南側「歷史建築」如今的破爛不堪，讓江啟臣不滿地說，「財政部如果連這塊土地都處理不好，還能管理什麼國有財產，讓資產閒置缺乏利用務必好好檢討」；國產署長曾國基表示，2024年12月已辦理規畫設計檢討，預計2025年底完成，正研議辦理納入「國有非公用文化資產修復及管理維護計畫」，並爭取後續約1.7億的修復工程經費。

舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋。圖／江啟臣服務處提供
舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋。圖／江啟臣服務處提供
舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，江啟臣要求國產署檢討改善。圖／江啟臣服務處提供
舊豐原林務局宿舍群南北兩樣情，北側市定古蹟和歷史建築修繕已見雛型，但南側國產署管理資產閒置現況竟破爛不堪，江啟臣要求國產署檢討改善。圖／江啟臣服務處提供

國產署 歷史建築 豐原

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