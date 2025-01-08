舊林務局宿舍兩樣情！江啟臣批國產署放爛南側歷史建築

同樣是舊有的豐原林務局宿舍群，北側由林保署負責管理「市定古蹟」和「歷史建築」兩部分，南側則是國產署管理的「歷史建築」，立法院副院長江啟臣上午會勘後不滿地表示，沒想到南北兩樣情，國產署接管近20年，資產閒置現況竟破爛不堪，造成城市景觀的醜陋，要求檢討改善。

副院長江啟臣表示，包括台中出張所宿舍群（今豐原林務局宿舍群）、貯木池（今陽明市政大樓）、貯木場陸場（今林業展示館）、豐原林場線（今南陽路 488巷）、葫蘆墩鐵道（東豐鐵馬道）、東勢火車站（今東勢客家文化園區）、大雪山林場（東勢林業文化園區）等，印證著台中山城過去是中部地區重要林業發展區域。

江啟臣指出，早在日治時期八仙山林場就出產木材，透過鐵道運輸促成豐原成為重要的林業重鎮；而豐原、東勢到處都能看到過去林業開發留下的歷史紀錄與足跡，僅存的建物不但成為歷史古蹟、歷史建物，也訴說那一段充滿深厚歷史文化的崢嶸歲月，如何保存、修復、再造、發揚，都是各權責單位應該設法做好規畫的責任。