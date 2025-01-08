豐原年貨大街不辦了！ 經發局：里民店家未達共識退回

台中市豐原區廟東復興商圈原計畫於1月17日至2月2日止，將復興路、信義路封街舉辦年貨大街，但引發沿街店家居民的反彈，中市經發局召開說明會聽取兩方意見後，考量信義街附近尚有銀行、廟宇，封街恐影響民眾年節兌換新鈔及寺廟祈福人潮的進出，因未能與地方達成共識，因此將相關申請計畫書退回管委會。

在地里長指出，信義街是重要救護道路，居民及店家均反應若擅自封街恐有隱憂，而且年貨大街基本上照顧的都是攤商，對原本的店家生意影響很大，且造成居民消費者難以進出，甚至帶來滿地垃圾；另外也有商圈店家表示，如果年貨大街活絡，應該請主辦單位正視在地意見，積極檢討另覓最合適的地點，圓滿處理地方意見。

復興商圈主辦單位表示，為期17天的年貨大街封街交管計畫，主要是希望活絡商圈發展，並且有助地方經濟活動；經發局因而在1月2日由豐原區公所安排下，向20餘位當地店家、居民、宗教團體、醫療院所及民意代表，說明年貨大街計畫，亦充分讓雙方表達意見，不過遭到反對封街辦理活動，認為會造成交通擁擠，居民、消費者更難以進出。