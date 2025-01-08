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南投鳥嘴潭人工湖聯外道路待開放 規劃拓寬既有道路

中央社／ 南投縣8日電

鳥嘴潭人工湖竣工，但遭指聯外道路未一併完成，不利發展觀光。中水分署今天表示，已完成聯外道路，開放後從玉屏路迴轉進入，也規劃地方服務道路與聯外道路形成路網。

經濟部水利署中區水資源分署在南投縣草屯鎮完成興建鳥嘴潭人工湖，水域面積110公頃約是日月潭1/7，有效蓄水量1450萬公噸，是全國最大人工湖，水源儲存後，送到下游淨水場處理及供應用戶，透過使用地面水取代地下水，減緩地層下陷並穩定中部地區供水。

南投縣副縣長王瑞德、國民黨立委游顥近日關心鳥嘴潭人工湖聯外交通改善規劃表示，人工湖竣工但聯外道路卻落空，要縣府負擔近2成工程配合款、5成徵地費，由縣府與交通部公路局為水利署完善人工湖聯外交通很奇怪，聯外道路未納人工湖專案計畫辦理實在遺憾。

對此，中區水資源分署今天表示，鳥嘴潭人工湖聯外道路已建置完成，未來開放後，民眾可從國道6號下東草屯交流道，在玉屏路口迴轉前往人工湖，此道路可容納大型遊覽車通往湖區；除聯外道路，也規劃施作地方服務道路，拓寬既有道路，與聯外道路形成路網。

中水分署表示，但目前部分地方服務道路受附近進行中的北投新圳灌溉水路工程施工影響，尚未能通車，未來完成開放後，應可提供順暢道路；另外，鳥嘴潭管理中心旁也設置停車場、廁所，方便遊客使用。

中水分署表示，鳥嘴潭人工湖規劃時除考量中部供水需求，也包含聯外道路、周邊景觀，並在前行政院長蘇貞昌2022年視察指示後，擴大區內植樹及增加停車場、廁所等設施，對地方發展更完善，相關設施去年底完成，後續配合周邊九九峰遊憩園區完工及結合原有景點，盼開創與地方共生共榮的鳥嘴潭人工湖。

南投縣 廁所 鳥嘴潭人工湖

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