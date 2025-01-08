影／台中和平專案啟動 盧秀燕視察吊橋看小學生也慰勞員警

台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，兩天行程盧秀燕視察吊橋改善工程，將和小學生見面，也到台中市最高且最遠派出所慰勞員警，提前祝他們新年快樂。

今天第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度，市長盧秀燕表示，盼吊橋的整建，可恢復整體路線的便利及安全，更能促進在地觀光及永續發展。

盧秀燕表示，裡冷部落位於大甲溪支流裡冷溪而得名，裡冷一詞源自泰雅族語「里浪」，意思為從深山來的人，而裡冷吊橋位於中部橫貫公路26公里處，距離谷關約有10公里，全長約99公尺、橋面寬約1.6公尺，橫跨大甲溪，自早即為連接部落與台8線重要橋樑，對部落各項產業甚為重要，且歷經颱風、豪雨來襲及年久失修導致損毀，希望裡冷吊橋的整建可促進在地永續發展。

和平區公所說明，據台中市政府吊橋檢測報告，辦理改善工程設計規劃，總經費為13,549,479元，由市府負擔60%，和平區公所負擔40%，自112年11月15日開工，於113年8月9日完工，同年9月4日完成驗收通過並開放通行。