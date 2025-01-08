快訊

波波再爆爭議 「姐弟醫師靠爸醫院實習」 衛福部回應了

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中和平專案啟動 盧秀燕視察吊橋看小學生也慰勞員警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影

台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，兩天行程盧秀燕視察吊橋改善工程，將和小學生見面，也到台中市最高且最遠派出所慰勞員警，提前祝他們新年快樂。

今天第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度，市長盧秀燕表示，盼吊橋的整建，可恢復整體路線的便利及安全，更能促進在地觀光及永續發展。

盧秀燕表示，裡冷部落位於大甲溪支流裡冷溪而得名，裡冷一詞源自泰雅族語「里浪」，意思為從深山來的人，而裡冷吊橋位於中部橫貫公路26公里處，距離谷關約有10公里，全長約99公尺、橋面寬約1.6公尺，橫跨大甲溪，自早即為連接部落與台8線重要橋樑，對部落各項產業甚為重要，且歷經颱風、豪雨來襲及年久失修導致損毀，希望裡冷吊橋的整建可促進在地永續發展。

和平區公所說明，據台中市政府吊橋檢測報告，辦理改善工程設計規劃，總經費為13,549,479元，由市府負擔60%，和平區公所負擔40%，自112年11月15日開工，於113年8月9日完工，同年9月4日完成驗收通過並開放通行。

市府研考會表示，裡冷吊橋對和平地區的產業與交通有關鍵性連結，市府攜手和平區公所全面整建，力求提升安全性與便利性，期待重建後的吊橋能進一步促進地方觀光與永續發展。

台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影
台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，第一站視察「裡冷吊橋」改善工程進度。記者游振昇／攝影

台中市 吊橋 盧秀燕

延伸閱讀

台中大巨蛋孵在哪？ 這地點符合3要件建商插旗搶進

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

惠中寺逾8千碗臘八粥送中市府 盧秀燕回贈蛇年春聯

台中2例麻疹公布足跡表 盧秀燕：如發病打1999安排就醫

相關新聞

台中太平傳補習班無預警停課！ 中市府令改善：最重撤銷立案

台中市驚傳太平采禾私立補習班無預警停課。對此，台中市教育局今天說，經稽查發現確實未營業，昨發函糾正，並要求限期提出改善說...

豐原年貨大街不辦了！ 經發局：里民店家未達共識退回

台中市豐原區廟東復興商圈原計畫於1月17日至2月2日止，將復興路、信義路封街舉辦年貨大街，但引發沿街店家居民的反彈，中市...

影／西部不受地震影響 盧秀燕邀大家春節台中山城旅遊

台中市政府和平專案今天啟動，市長盧秀燕率市府團隊到和平區視察，關心地方，她說西部不受地震影響，請大家放心，春節到台中山城...

影／台中和平專案啟動 盧秀燕視察吊橋看小學生也慰勞員警

台中市政府今天啟動為期兩天的「和平專案」，市長盧秀燕率市府團隊前往和平區勘查各項建設，兩天行程盧秀燕視察吊橋改善工程，將...

台中「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫個展1/12萬和宮開展

台中「南屯女兒」、東海大學美術系畢業的簡宇榕「旱漠之蟻」膠彩畫首場校外個展1月12日將在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」登場...

台中大巨蛋孵在哪？ 這地點符合3要件建商插旗搶進

12強賽掀全台棒球熱，台中市長盧秀燕拋出台中將蓋能打棒球大巨蛋議題引熱議。市議員紛紛拋出西屯、烏日、海線等是優選，建商則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。