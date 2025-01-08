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台中「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫個展1/12萬和宮開展

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供

台中「南屯女兒」、東海大學美術系畢業的簡宇榕「旱漠之蟻」膠彩畫首場校外個展1月12日將在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」登場，作品多以花為主角，透過花的綻放展現對生命力和光明的追求。

簡宇榕幼稚園起接觸美學薰陶，就讀明德高中廣告設計科征戰校內外繪畫、設計比賽，奪全國繪本創作比賽創作獎，校內成長徽章設計比賽第一名，讓她找到自我；

進入東海大學美術系後專攻膠彩畫創作，多次參加校內展出，經師長鼓勵，及對創作的領悟及信心，決定在校外辦首次個展。

「旱漠之蟻」系列畫作，展現簡宇榕對生命力和光明的追求。作品多以花為主角。

簡宇榕說，花綻放所在是巨大無形的空間，這也代表現在沒有方向感的自己；創作時，自己就像是螞蟻一樣，躲藏在線條當中。作品中的線條是流動的，努力的綻放屬於自己的光。

簡宇榕強調，對於光以及生命力的感覺，是她現在渴求的，可以在創作時給自己祝福和希望的力量，進而將自己的感受寄予在一朵朵的花之中，是她與自己內心的對話。

「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫個展，1月12日上午10時開幕茶會，展期至3月16日。

麻芛文化館開放時間為周休假日及農曆初一與十五日，上午9時至中午，下午1時30分至4時30分。

「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫，作品多以花為主角，展現對生命力和光明的追求。圖／萬和宮提供

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