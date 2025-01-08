台中「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫個展1/12萬和宮開展
台中「南屯女兒」、東海大學美術系畢業的簡宇榕「旱漠之蟻」膠彩畫首場校外個展1月12日將在萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」登場，作品多以花為主角，透過花的綻放展現對生命力和光明的追求。
簡宇榕幼稚園起接觸美學薰陶，就讀明德高中廣告設計科征戰校內外繪畫、設計比賽，奪全國繪本創作比賽創作獎，校內成長徽章設計比賽第一名，讓她找到自我；
進入東海大學美術系後專攻膠彩畫創作，多次參加校內展出，經師長鼓勵，及對創作的領悟及信心，決定在校外辦首次個展。
「旱漠之蟻」系列畫作，展現簡宇榕對生命力和光明的追求。作品多以花為主角。
簡宇榕說，花綻放所在是巨大無形的空間，這也代表現在沒有方向感的自己；創作時，自己就像是螞蟻一樣，躲藏在線條當中。作品中的線條是流動的，努力的綻放屬於自己的光。
簡宇榕強調，對於光以及生命力的感覺，是她現在渴求的，可以在創作時給自己祝福和希望的力量，進而將自己的感受寄予在一朵朵的花之中，是她與自己內心的對話。
「旱漠之蟻」簡宇榕膠彩畫個展，1月12日上午10時開幕茶會，展期至3月16日。
麻芛文化館開放時間為周休假日及農曆初一與十五日，上午9時至中午，下午1時30分至4時30分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言