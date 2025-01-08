台中大巨蛋孵在哪？ 這地點符合3要件建商插旗搶進

12強賽掀全台棒球熱，台中市長盧秀燕拋出台中將蓋能打棒球大巨蛋議題引熱議。市議員紛紛拋出西屯、烏日、海線等是優選，建商則看好政府斥資600億的「大車站計畫」符合素地、交通、商圈三要件，是熱門選項，紛紛插旗搶進。

盧秀燕拋出要蓋大巨蛋，她表示，市府早已籌備一、兩年，土地面積要10至15公頃，素地避免拆遷問題，還要交通方便，要讓民間有投資意願，近期會公布方案招商引資。

市議員吳瓊華認為，以烏日副都心「九德重劃區」與「烏日兵工整備中心」最為恰當，周邊的交通完整方便是首選；市議員李中說，海線清水、沙鹿有捷運藍線與橘線銜接，腹地廣大，才有前瞻性。

市議員黃馨慧說，西屯為台中門戶，外可連結74號環狀道路、台中國際機場、捷運綠線、今年動工的藍線，以及橘線等交通網路，非常適合大巨蛋誕生。

也有建商認為，涵蓋中區、東區、北區的「大車站特區」，擁有素地、內政部在2011年核定的「體二園區都市翠谷」，占地25公頃，南側為台中火車站、大台中轉運中心規畫等交通樞紐，未來有捷運藍線、橘線和紅線行經，周邊五大百貨、國際酒店進駐，是熱門選項，吸引時代、聯聚、豐邑、坤悅等建商購地插旗。

時代建設總經理許宏丞說，「大車站特區」以去年在火車站舉辦的台中耶誕嘉年華為例，吸引逾107萬人次參訪，創造逾17億元濟效益，回流人潮也帶動周邊商圈，讓這片歷史街區煥發新光。