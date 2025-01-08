聽新聞
0:00 / 0:00
台中大巨蛋孵在哪？ 這地點符合3要件建商插旗搶進
12強賽掀全台棒球熱，台中市長盧秀燕拋出台中將蓋能打棒球大巨蛋議題引熱議。市議員紛紛拋出西屯、烏日、海線等是優選，建商則看好政府斥資600億的「大車站計畫」符合素地、交通、商圈三要件，是熱門選項，紛紛插旗搶進。
盧秀燕拋出要蓋大巨蛋，她表示，市府早已籌備一、兩年，土地面積要10至15公頃，素地避免拆遷問題，還要交通方便，要讓民間有投資意願，近期會公布方案招商引資。
市議員吳瓊華認為，以烏日副都心「九德重劃區」與「烏日兵工整備中心」最為恰當，周邊的交通完整方便是首選；市議員李中說，海線清水、沙鹿有捷運藍線與橘線銜接，腹地廣大，才有前瞻性。
市議員黃馨慧說，西屯為台中門戶，外可連結74號環狀道路、台中國際機場、捷運綠線、今年動工的藍線，以及橘線等交通網路，非常適合大巨蛋誕生。
也有建商認為，涵蓋中區、東區、北區的「大車站特區」，擁有素地、內政部在2011年核定的「體二園區都市翠谷」，占地25公頃，南側為台中火車站、大台中轉運中心規畫等交通樞紐，未來有捷運藍線、橘線和紅線行經，周邊五大百貨、國際酒店進駐，是熱門選項，吸引時代、聯聚、豐邑、坤悅等建商購地插旗。
時代建設總經理許宏丞說，「大車站特區」以去年在火車站舉辦的台中耶誕嘉年華為例，吸引逾107萬人次參訪，創造逾17億元濟效益，回流人潮也帶動周邊商圈，讓這片歷史街區煥發新光。
許宏丞說明，台中公園首排推出27層「時代公園大廈DIAMOND TOWER」飯店宅，坐擁3萬2889坪台中公園，周邊有7萬5927坪體二園區等公園綠地，日曜天地OUTLET、大台中轉運站、捷運藍線、橘線路線行經，以奢綠景觀、完善生活機能條件，規畫42至46坪三房，總戶數100戶，吸引自住客購屋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言