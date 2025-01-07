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彰化芬園拔蘿蔔將登場 去年萬人10分鐘拔光 今年報名仍秒殺

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芬園農會11日舉辦拔蘿蔔活動，今年將準備4 千個「茄芷袋」給參加者，將蘿蔔裝滿，把好采頭帶回家。圖／芬園農會提供
芬園農會11日舉辦拔蘿蔔活動，今年將準備4 千個「茄芷袋」給參加者，將蘿蔔裝滿，把好采頭帶回家。圖／芬園農會提供

彰化縣芬園鄉農會1月10日、11日將在寶藏寺舉辦「千人拔彩頭」活動，網路報名秒殺，當天還可現場報名，芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，1月11日上午10點開始拔蘿蔔，農會還會發送袋子，讓大家一次裝滿，採完蘿蔔後還可以逛市集、看表演，感受農村熱力。

去年芬園農會辦的拔蘿蔔活動湧入近萬人，一大片的蘿蔔十分鐘內拔光，黃翊愷說，所以今年調整活動，需報名才能參加，先開放千位網路報名，立即秒殺，由於報名者可帶小朋友來玩，現場再提供約五百位名額現場報名，農會也將準備4 千個「茄芷袋」給參加者，將蘿蔔裝滿，把好采頭帶回家。

黃翊愷說，「芬園雖然地方小，但志氣高，希望藉由活動，讓更多人看見芬園的農產與特色。」，蘿蔔是冬季滋養聖品，也藉由「入冬吃蘿蔔」，推廣健康文化。現場也有文青手作區，DIY體驗，和醃蘿蔔及飛機木遊戲體驗的食農教育活動，傳遞農村手藝、文藝及工藝的精髓。

二天活動都是從上午9點至下午4點，拔蘿蔔是在11日上午10點開始，蘿蔔田有2公頃約可採5萬根蘿蔔，並有45位農民參與的「芬饗農市集」與農特產品展售攤位，展售剛採收的在地蔬果、及咖啡品嚐等，主舞台還有「彩頭禮遊戲券」抽獎互動，及千人滾大球、拔彩頭暖身操、入田尋彩頭禮的大地遊戲等趣味活動。並安排藝人「百變天王」梅東生的模仿秀與音樂表演。

芬園鄉農會1月11日將在寶藏寺前農地舉辦拔蘿蔔活動，去年近萬人湧入，十分鐘內蘿蔔就拔完了。資料照／芬園農會提供
芬園鄉農會1月11日將在寶藏寺前農地舉辦拔蘿蔔活動，去年近萬人湧入，十分鐘內蘿蔔就拔完了。資料照／芬園農會提供

網路 農會 食農教育

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