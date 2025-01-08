中科二期購地 31.5億球證回收待協商

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能完成價購簽約仍未定案。對於球場會員證該誰回收，興農和中科管理局昨仍各說各話，使得土地徵收一事，以及何時能交地給台積電仍存有變數。

中部科學園區管理局近日表示，中科二期同意協議價購土地面積，已達到99.88%，且「興農同意將保障球證權益納入條文」，剩餘2地主將採強制徵收；外界樂觀看待中科二期開發，更傳出球場所屬的興農育樂公司股東會已通過該案。

不過，興農公司昨表示，前天舉行的臨時股東會，是通過授權經營團隊處理興農球場案，並不代表已同意會員球證處理方式，仍希望政府能負責收購會員球證。

興農球場約發出1750張球證，以每張180萬元計算，回收需花31.5億元。興農多次聲明，希望政府負責回收。不過，內政部地政司去年已釋疑，應由興農球場解決與支付收回球證相關費用。

中科管理局昨表示，雙方尚未簽訂協議價購契約，但興農公司已簽訂同意書，同意以協議價購方式辦理，待興農公司確認內部程序，感謝興農公司初步願意配合國家重大政策，支持本案。

中科管理局表示，球證屬於興農與高爾夫球會員的私權關係，經內政部函釋，球證非屬補償項目，政府為兼顧各方權益，將會員球證權益保障議題，納入協議價購進行協商，盼後續興農公司、球證會員能達成協議。

中科擴建二期開發面積約89.75公頃，興農高爾夫球場占其中67公頃，預計提供台積電先進製程建廠；另留設5公頃土地，供半導體協力廠商進駐。台中市政府曾表態，將積極爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部進駐。