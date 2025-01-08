有自燃風險 四方客運電巴法拍僅賣出2輛

四方客運因違反台中市公車免費乘車契約，被中市府罰款5305萬多元，向法院聲請假扣押財產、法拍。行政執行署台中分署昨法拍其14輛電動巴士，因同款車曾自燃釀大火，昨僅以3.9萬元賣出2輛中型電巴，其餘12輛流標。

台中分署昨拍賣電動巴士、泰達幣等物，18組人登記參加，其中電動巴士因未設定底標，移送單位台中市公捷處對拍定價格無異議；被執行人四方負責人經通知未到場。

四方這14輛電動巴士停放在文心、崇德及豐原等3處拖吊場，公告開放查看，台中分署昨天拍賣時，也再次提醒電巴車況不太好，電池不堪使用，還有自燃風險，拍定繳足價金後，希望得標人在最短時間內拖回妥善處理。

昨天拍賣時，僅約3、4組人出價，14輛電動巴士，其中8輛每輛喊價約5000元到2.5萬元不等，因台中市公捷處認為出價過低未同意，僅編號第16、18號的2輛中型巴士，各以2.1萬元、1.8萬元拍定，另有6輛無人喊價。

參與拍賣的民眾直言，這批車都是廢物，處理費用比拍賣價值還高，甚至「殺肉」（拆解）後的零件也沒人要買，部分車輛連儀表板都壞了。

以1.8萬元得標中巴士的薛先生說，這輛車內部廢棄物太多，處理費用也高，回去拆解看還有沒有殘值、利潤，車輛的電池也完全不能用，可能只剩下部分線路、馬達等，其他車體、輪胎等都沒人要了。

台中分署表示，四方公司違反和台中市公捷處簽訂的契約，累計罰款達5305萬多元，經公捷處向台北高等行政法院聲請假扣押財產獲准，移送台中分署假扣押執行。