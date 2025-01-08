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南投鳥嘴潭湖區竣工 窄路沒修

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但湖區聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但湖區聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供

南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的道路狹窄複雜，縣府提報改善計畫，遭水利署打回票，並建議公路局及縣府出資改善交通；縣府認為不合理，憂惹民怨，將請立委邀中央會勘研議。

行政院打造草屯鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存，總蓄水量約1450萬噸，穩定中部供水，減緩沿海地層下陷問題。花費近10年共219億元，4日竣工，預計今年暑假前可開放遊憩。

南投縣府指出，通往鳥嘴潭人工湖的聯外道路狹窄，遊覽車無法進入，周邊巷道蜿蜒複雜易迷路，去年7月向水利署提報從玉屏路延伸新闢或從大覺路拓寬改善2方案，盼爭取經費改善。

縣府表示，水利署委託交通部運輸研究所規畫聯外交通改善計畫，總經費約2.1億元；但水利署最後回應，湖區工程結案無法再補助，建議縣府向公路局爭取納入生活圈道路計畫。

副縣長王瑞德說，水利署只補助縣府聯外道路規畫費，真正重要的工程經費卻說沒錢了，後續若透過公路局生活圈道路交通系統建設，縣府須負擔近2成工程配合款，加上5成徵地費，並不合理。

王瑞德說，200億元打造鳥嘴潭人工湖，卻未把聯外道路納入專案計畫，導致聯外未盡完善令人遺憾，開放後恐惹民怨，後續將請立委再邀交通部、經濟部會勘研議，爭取經費改善道路。

南投縣 水利署 鳥嘴潭人工湖

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