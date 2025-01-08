豐原運動中心委外內定？ 市府駁斥

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中報導
台中市豐原國民運動中心去年10月完工，預計今年2月完成驗收，將展開評選營運廠商，競爭激烈。記者陳秋雲／攝影
台中市豐原國民運動中心去年10月完工，預計今年2月完成驗收，將展開評選營運廠商，競爭激烈。記者陳秋雲／攝影

台中豐原國民運動中心去年10月完工，預計今年2月前完成驗收，11家廠商爭取營運權，是台中國運委託營運招標以來最多家，競爭激烈。運動局表示，設備、位置與交通條件佳，鄰中科，前景看好，甄選將全程錄影杜絕傳言。

豐原國民運動中心去年10月底完工，OT案10月28日公告招商兩個月，12月27日起審查資格標，本月16日前開甄審會，遴選最優申請人與市府運動局議約。

運動局長游志祥說，豐原國民與兒童運動中心營運前景看好，共有11家廠商投標爭取營運權，「是台中國運委外招標以來最多家」。1月16日辦理綜合甄審作業，屆時遴選優質團隊服務廣大運動人口。

游志祥分析，豐原國運兼有兒童運動中心，親子體適能、兒童多功能空間，吸引潭雅神后、山城地區家長帶孩子來參加兒童運動課程；另國運設備完整新穎，場館規畫綜合球場、體適能中心等，攀岩、泳池很受歡迎。另位在國一交流道旁，從74號、國四可很快到達，交通與地理條件均優，可望吸引后里與大雅中科園區，廣大健身人口。

健身業者指出，原縣區的運動風氣興盛，從豐原與大雅地區有多家大型健身連鎖店進駐，足見有不少商機，所以爭取豐原國運中心營運廠商競爭激烈，市場有不少傳言。

民進黨議員周永鴻說，甄審會還沒開，地方就傳出某單位宣稱將取得經營權，甚至已著手開始規畫運動課程，令人質疑黑箱作業。周要求市府，為保障參與投標廠商權利，應說明以昭公信。

運動局表示，會秉持公開透明遴選優質廠商原則，此案甄審委員會外聘委員包括法律、工程、體育、商學等專家學者組成，甄審將全程錄影音，期待遴選出優質廠商。

另部分人士放話有內定營運廠商情事，運動局嚴正表示，絕無此事。若有不法情事影響甄審公平性，請提出檢舉。

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