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豐原年貨大街申請範圍不合規定 中市府：計畫退回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原年貨大街申請範圍不合規定且未達共識，受到店家掛白布條抗議，台中市經發局今天說明，相關計畫書退回商圈管委會。記者游振昇／攝影
豐原年貨大街申請範圍不合規定且未達共識，受到店家掛白布條抗議，台中市經發局今天說明，相關計畫書退回商圈管委會。記者游振昇／攝影

台中市豐原區廟東復興商圈申請於1月17日至2月2日封街復興路、信義路段辦理年貨大街，為期17天，引發店家居民反彈。考量商圈活動應友善鄰里，台中市府經發局今天說明，豐原年貨大街申請範圍不合規定且未達共識，相關計畫書退回商圈管委會。

台中市經發局本月2日在豐原區公所召開說明會，聽取兩方意見，由商圈主辦單位就年貨大街計畫及封街交管向民眾說明，現場20多名當地店家、居民、宗教團體、醫療院所及民意代表亦充分表達意見。

經發局指出，在地居民、店家表示，信義街是重要救護道路，擅自封街恐有隱憂，而且封街辦理活動對於居民、消費者難以進出，也帶來滿地垃圾；另外也有商圈店家表示，如果年貨大街可以有助地方經濟活絡，應該請主辦單位正視在地意見積極檢討，圓滿處理。

經發局表示，此次說明會民眾抱怨以影響出入、生意衝擊、周邊交通將混亂，還有垃圾處理等問題居多，考量信義街是重要救護道路，附近尚有銀行、廟宇，封街辦理活動恐影響民眾年節兌換新鈔及寺廟祈福人潮的進出，未能與地方達成共識；再依台中市商店街區年貨大街管理辦法第3條，該街區非屬市府核准的既有復興商圈範圍內，申請範圍不合規定，因此將相關申請計畫書退回管委會。

台中市 年貨大街 豐原

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