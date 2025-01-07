彰化新設19處科技執法 宣導首周超速違規佔六成五
彰化縣新設19處科技執法，元旦起二個月內為宣導期，宣導首周發現違規以超速最多，佔比高達65%，而其中6處科技執法也取締「未禮讓行人」，首周車輛不禮讓行人就佔5%，提醒駕駛養成行車禮讓好習慣，以免觸法。
彰化全縣原有37處科技執法，加上新設的19處後，共有55處，而新設點中就有6處也有拍照取締未禮讓行人，包括彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。
宣導期首周，彰化縣警局交通隊分析違規案件，發現違規以超速佔65%最多，闖紅燈佔30%、車不禮讓行人5%，宣導期警方不會開單，但從3月1日起違規就會開罰。
警方強調，使用科技執法目的是為防制交通事故發生，尤其先前發生多起路人即使走在人行道上都被撞的憾事，希望藉由科技執法，讓用路人養成守法勿超速、闖紅燈、到路口減速慢行、禮讓行人的習慣，以降低事故、保障用路人的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言