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彰化新設19處科技執法 宣導首周超速違規佔六成五

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市光復路與和平路口的科技執法具有取締闖紅燈、未禮讓行人。圖／警方提供
彰化市光復路與和平路口的科技執法具有取締闖紅燈、未禮讓行人。圖／警方提供

彰化縣新設19處科技執法，元旦起二個月內為宣導期，宣導首周發現違規以超速最多，佔比高達65%，而其中6處科技執法也取締「未禮讓行人」，首周車輛不禮讓行人就佔5%，提醒駕駛養成行車禮讓好習慣，以免觸法。

彰化全縣原有37處科技執法，加上新設的19處後，共有55處，而新設點中就有6處也有拍照取締未禮讓行人，包括彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。

宣導期首周，彰化縣警局交通隊分析違規案件，發現違規以超速佔65%最多，闖紅燈佔30%、車不禮讓行人5%，宣導期警方不會開單，但從3月1日起違規就會開罰。

警方強調，使用科技執法目的是為防制交通事故發生，尤其先前發生多起路人即使走在人行道上都被撞的憾事，希望藉由科技執法，讓用路人養成守法勿超速、闖紅燈、到路口減速慢行、禮讓行人的習慣，以降低事故、保障用路人的安全。

彰化市中山、彰南路口等19處新設科技執法，宣導期2個月過後，3月起將開單取締違規。圖／警方提供
彰化市中山、彰南路口等19處新設科技執法，宣導期2個月過後，3月起將開單取締違規。圖／警方提供
彰化市中山、彰南路口等19處新設科技執法，宣導期2個月過後，3月起將開單取締違規。圖／警方提供
彰化市中山、彰南路口等19處新設科技執法，宣導期2個月過後，3月起將開單取締違規。圖／警方提供

彰化 科技執法 行人

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