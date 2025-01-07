中科擴建二期計畫用地 管理局：尚未簽協議價購契約

攸關台積電先進製程擴廠辦理的中科擴建二期計畫用地，中科管理局今天表示，目前興農公司已簽訂協議價購同意書，由於還待興農確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約。

對於二期計畫用地取得進度，中科管理局已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，只要再與最大地主興農公司完成簽約後，同意協議價購土地面積比率將達到99.88%，餘下還未同意協議價購者，依法進入強制徵收作業。

中科二期園區擴建案用地原本預計去年底完成，由於去年12月間有地主抗議，並在中科台中園區主幹道中科路與東大路口高掛大型抗議帆布條，表達不滿政府以低於市價行情價格徵收土地，其後在中科管理局協調下，地主於是拆除抗議帆布條，讓事件落幕。

中科管理局表示，有關中科擴建二期計畫用地取得，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策支持擴建案，目前興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，但仍待興農公司確認內部程序，目前雙方尚未簽訂協議價購契約，用地取得預計今年第1季完成。

至於興農球場會員球證是否納入補償部分，中科管理局指出，因球證屬於興農公司與高爾夫球會員的私權關係，並經內政部函釋，球證非屬補償項目。

中科管理局強調，基於國家立場，高爾夫球證會員受社會高度關注，政府為兼顧各方權益，將會員球證權益保障議題納入協議價購進行協商，中科盼後續興農公司與球證會員能達成協議，對興農公司、高爾夫球會員及國家重大經濟建設，提升台灣科技競爭力，創造三贏局面。