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南投鳥嘴潭人工湖可望暑假前開放 1狀況恐惹民怨

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供

南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的道路狹窄複雜，縣府曾提報新闢改善，遭水利署打回票，建議由公路局及縣府出資完善交通動線；但縣府認為不合理，且路況欠佳恐惹民怨，將請立委邀集中央會勘研議。

為提升中部供水穩定，並減緩沿海地區地層下陷問題，行政院規畫打造草屯鳥嘴潭人工湖，引取烏溪水源蓄存，總蓄水量約1450萬噸，而鳥嘴潭人工湖於2015年啟動，花費近10年共219億元，總算在4日竣工，預計今年暑假前開放遊憩。

但縣府指出，鳥嘴潭人工湖雖將開放，但通往湖區的聯外道路狹窄，不僅遊覽車無法進入，周邊巷道更是蜿蜒複雜，非常容易走錯路，為此曾在去年7月向水利署提報從玉屏路延伸新闢、從大覺路拓寬改善的2路線方案，盼爭取經費改善。

縣府表示，當時是依據水利署補助委由交通部運輸研究所辦理的規畫成果，向水利署提報鳥嘴潭人工湖聯外交通動線改善工程，所需經費約2.1億元，但水利署卻回應，湖區工程已結案無法補助，建議縣府向公路局爭取納入生活圈道路計畫。

副縣長王瑞德說，水利署只給縣府聯外道路規畫費補助，真正重要的道路工程經費卻說沒錢了，後續若透過公路局生活圈道路交通系統建設，由縣府須負擔近2成工程配合款，加上5成徵地費，去完善鳥嘴潭人工湖聯外道路，並不合理。

而花費逾200億元打造的草屯鎮鳥嘴潭人工湖，興建時卻未把聯外道路納入人工湖專案計畫辦理，導致聯外道路未盡完善，非常可惜也很遺憾，開放後更恐影響遊客惹民怨，後續將透過立委再邀集交通部、經濟部等會勘研議，爭取改善道路。

南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／中水局提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／中水局提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的聯外道路狹窄複雜，卻未新闢改善，未來恐惹民怨。圖／民眾提供

交通部 水利署 鳥嘴潭人工湖

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