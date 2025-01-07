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全聯台中倉儲大火空品惡化 市府今罰施工業者5百萬元
全聯台中大肚倉儲工地去年12月19日發生大火造成9人死亡，營造廠及建築師被依違反建築法移送懲戒。台中市環保局今以當天黑煙密布、散發惡臭，造成中部地區PM2.5飆破危害最高等級的5倍，因此針對負責冷凍空調公司施工的台灣新菱股份有限公司開出最高5百萬元罰鍰。
據了解，倉儲大火起火原因初判為切割作業產生火花，掉落地下室造成PS板（穩熱板）起火，加上未設有適當安全維護、防範危險及火災預防設備，造成重大工安事件。
當天火災第一時間現場濃煙竄天，沙田路該路段因此封閉，濃煙甚至飄到彰化地區。環保局長陳宏益說，火災發生後，鄰近空品感測器在下午1時30分時飆高到pm2.5達1517微克，直到3個小時後才降到靠近正常的20微克/立方公尺，確定違反「空污法」。
因此，今天確定對施工單位依違反「空氣污染防制法」第32條規定，重罰冷凍空調公司台灣新菱股份有限公司新台幣5百萬元罰鍰，廠商在收文後可依行政程序法，提出陳述意見。
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