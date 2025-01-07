快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯台中倉儲大火空品惡化 市府今罰施工業者5百萬元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
全聯台中大肚倉儲工地去年12月19日發生大火，現場濃煙竄天。記者黃寅／攝影
全聯台中大肚倉儲工地去年12月19日發生大火，現場濃煙竄天。記者黃寅／攝影

全聯台中大肚倉儲工地去年12月19日發生大火造成9人死亡，營造廠及建築師被依違反建築法移送懲戒。台中市環保局今以當天黑煙密布、散發惡臭，造成中部地區PM2.5飆破危害最高等級的5倍，因此針對負責冷凍空調公司施工的台灣新菱股份有限公司開出最高5百萬元罰鍰。

據了解，倉儲大火起火原因初判為切割作業產生火花，掉落地下室造成PS板（穩熱板）起火，加上未設有適當安全維護、防範危險及火災預防設備，造成重大工安事件。

當天火災第一時間現場濃煙竄天，沙田路該路段因此封閉，濃煙甚至飄到彰化地區。環保局長陳宏益說，火災發生後，鄰近空品感測器在下午1時30分時飆高到pm2.5達1517微克，直到3個小時後才降到靠近正常的20微克/立方公尺，確定違反「空污法」。

因此，今天確定對施工單位依違反「空氣污染防制法」第32條規定，重罰冷凍空調公司台灣新菱股份有限公司新台幣5百萬元罰鍰，廠商在收文後可依行政程序法，提出陳述意見。

建築師 火災 環保局長

延伸閱讀

全聯倉儲大火喪生父子今公祭 親友曝：父為救子衝回火場

台中文山焚化廠有譜？環保局：全廠換新預計明年動工

台中文山焚化廠遭批原地踏步6年 議員酸送環保局長芭樂

全台首創「以米功代金」台中首發！每分減碳300克

相關新聞

全聯台中倉儲大火空品惡化 市府今罰施工業者5百萬元

全聯台中大肚倉儲工地去年12月19日發生大火造成9人死亡，營造廠及建築師被依違反建築法移送懲戒。台中市環保局今以當天黑煙...

南投鳥嘴潭人工湖可望暑假前開放 1狀況恐惹民怨

南投草屯鳥嘴潭人工湖竣工，預計今年暑假前開放遊憩，但通往湖區的道路狹窄複雜，縣府曾提報新闢改善，遭水利署打回票，建議由公...

豐原樂天宮500斤平安麵和1200斤平安粥結緣 上千人帶鍋碗裝

不怕你吃，豐原樂天宮每年農曆12月8日會舉辦圓堂酬恩法會，持續30年，廟方今天一樣準備豐盛普桌答謝神恩，現場烹煮500斤...

台中新社山頂庄每周一次吹哨角練習 傳統民俗文化傳薪火

台中新社九庄媽過爐繞境是文化資產法保護的無形文化資產，繞境活動將在2月1日舉行，山頂庄九庄媽執年委員會總幹事陳俊良憂心哨...

錢來了...機器人、無人機消防救災生力軍 消防署斥資6.6億補助各縣市

彰化縣政府與消防局今天舉辦「智慧消防、科技救災」演練，彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府率全國之先，啟動「AI智能防災系統」...

豐原國民運動中心11家搶營運權 市府駁斥「內定」

台中豐原國民暨兒童運動中心去年10月底完工，預計今年2月前完成驗收，運動局公告ROT招商案，選出11家廠商將進入評選階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。